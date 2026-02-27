«Школа безопасности» объявила о проведении всероссийских конкурсов на 2026 год

27 февраля 2026, 17:00

Фото: iStock/Inside Creative House

ВДЮОД «Школа безопасности» объявило о проведении всероссийских конкурсов на 2026 год. Программа посвящена Году единства народов России и направлена на формирование культуры безопасного поведения, развитие добровольчества и гражданско-патриотическое воспитание.