«Школа безопасности» объявила о проведении всероссийских конкурсов на 2026 год
ВДЮОД «Школа безопасности» объявило о проведении всероссийских конкурсов на 2026 год. Программа посвящена Году единства народов России и направлена на формирование культуры безопасного поведения, развитие добровольчества и гражданско-патриотическое воспитание.
В перечень вошли восемь конкурсов: «Лучший участник Движения», видеоконкурс «Школа безопасности – школа жизни», фотоконкурс «Один миг из жизни спасателя», художественно-творческий «Калейдоскоп», конкурс учебных и методических материалов «Знание – сила! Безопасность – жизнь!», литературный конкурс «Героям-спасателям посвящается», конкурс мобильных отрядов «Точка внимания», а также конкурс на лучшее региональное или местное отделение.
Участниками могут стать школьники, студенты, педагоги, добровольцы и активисты движения. В большинстве случаев предусмотрены региональный и всероссийский этапы. Работы принимаются до 1 сентября 2026 года. Победителей определит жюри. Лучшие проекты представят на итоговом фестивале «Школа безопасности – школа жизни».
