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Следовавшие в Нижнекамск самолеты посадят в трех соседних аэропортах

Самолеты в Нижнекамск перенаправили в аэропорты Самары, Уфы и Ижевска
28 августа 2024, 11:25
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Летевшие в Нижнекамск самолеты перенаправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска. Воздушная гавань Татарстана временно остается закрытой, сообщает Росавиация 28 августа.


Ограничения полетов в аэропорту Нижнекамска ввели в 09:00 мск. С этого момента аэродром временно не отправляет и не принимает рейсы. Все самолеты, следовавшие на тот момент в Нижнекамск, перенаправили в другие открытые поблизости аэропорты: Уфа, Самара и Ижевск.

Ранее сообщалось также о закрытии аэропорта в Казани, который приостановил работу с 7 утра 28 августа. Самолеты из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром в Самаре. Одновременно перенаправили рейсы в Казань из московского аэропорта Шереметьево. Подробности об ограничениях в воздушных гаванях городов пока не сообщаются

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#уфа
Акция по чипированию и вакцинации питомцев пройдёт в двух подмосковных парках
28 августа 2024, 10:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парках Московской области теперь можно позаботиться о четвероногих. В августе стартовала акция по чипированию и вакцинации домашних животных, которая охватит 14 парков региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В этот четверг акция состоится в парках Дубрава в Павлово-Посадском городском округе и «Скитские пруды» – в Сергиево-Посадском. Адреса и графики дежурств мобильных офисов можно найти по ссылке», – говорится в сообщении.
Владельцы могут зарегистрировать мобильных офисах Госветслужбы питомцев с внесением данных в единую региональную базу. Также специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип.

При необходимости на месте проведут вакцинацию и консультацию по уходу за питомцем, добавили в пресс-службе.

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#подмосковье
#московская область
#животные
#вакцинация
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Молодогвардейцы из Каширы уехали помогать жителям Курской области
28 августа 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Волонтёрский отряд Каширского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) в составе трёх человек — Дмитрия Ишкова, Степана Фетисова и Владимира Попова — начал работать в Курске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы помогаем маршрутизировать поток людей, сортируем и выдаем гуманитарную помощь, занимаемся адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны», — отметил глава каширского отделения МГЕР Дмитрий Ишков.
Волонтёры участвуют в эвакуации жителей приграничных районов, работают сортировочных центрах и на складе «Единой России» в Курске, доставляют продукты и средства гигиены в пункты временного размещения и помогают оказавшимся там людям.

Волонтёрская командировка каширских молодогвардейцев продлится две недели.

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#курская область
#гуманитарная помощь
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Рейсы из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром
28 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto / Sitikka

Утром 28 августа в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Самолёты, направлявшиеся в этот город, были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщили в РИА Новости.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба воздушной гавани в своём Telegram-канале.

«Согласно сообщению, речь идёт о рейсах из московского аэропорта Шереметьево и из Сочи.Ранее Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов», — поделились в издании.

24 августа был атакован закрытый аэропорт Белгорода. По уточнённой информации, утром 23 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка здания.

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В Щёлкове в будущем году отремонтируют шесть школ и детсадов

На Земле началась магнитная буря класса G2
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#telegram
#служба
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В трёх школах Наро-Фоминского округа завершают ремонт
28 августа 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Ремонтные работы завершаются в трёх школах Наро-Фоминского округа, учебные заведения откроются с началом учебного года. Этот вопрос обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт заканчивается в Ново-Ольховской школе, Алабинской школе имени Героя России С.А. Ашихмина и в Наро-Фоминской школе №9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Лебедева», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в программу капитального ремонта на будущий год вошли Васильчиновская школа, основное здание Наро-Фоминской школы №1 и второе здание Алабинской школы имени Героя России С.А. Ашихмина, а также детсад №43 в Апрелевке.

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#роман шамнэ
#школы
#детские сады
#капремонт
#капитальный ремонт
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В Щёлкове в будущем году отремонтируют шесть школ и детсадов
28 августа 2024, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Три школы и три детских сада в городском округе Щёлково вошли в программу по капитальному ремонту на 2025 год. Об этом сообщил на еженедельном оперативном совещании глава округа Андрей Булгаков, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
«Нам удалось войти в программу капремонта на 2025 год сразу с тремя школами и тремя детсадами. Это первые корпуса школ №21 и №24, лицей №14, и детские сады, которые являются структурными подразделениями школ №№16, 21 и 10», — сказал Андрей Булгаков.
Он также отметил, что к новому учебному году округ подходит с новой школой в Медвежьих Озёрах и двумя капитально отремонтированными школами: №3 и №13.

Кроме того, в текущем году в округе откроют четыре новых пришкольных стадиона: в гимназии №2, новом корпусе школы №19, а также в школах №№13 и 24.

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#школы
#андрей булгаков
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В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения полетов
28 августа 2024, 10:03

Фото: iStock/skyNext

Временные ограничения полетов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены с 09:00 мск. Согласно информации ведомства, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Примечательно, что самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары. На данный момент иные подробности не называются.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с 07:00 мск среды, 28 августа. По предварительным данным, присутствует угроза атаки вражеских беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#самолет
#рейсы
#ограничения
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С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 3,6 тыс. машин
28 августа 2024, 09:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 3,6 тыс. машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«Всего за неделю на штрафные стоянки было перемещено 3580 неправильно припаркованных автомобилей. Это на 22 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали в городском округе Красногорск — 321. Второе место в недельном антирейтинге занял округ Мытищи, где на штрафстоянку увезли 311 автомобилей. На третьем месте оказался Ленинский округ с результатом 297 эвакуированных машин. Четвёртое место антирейтинга занял округ Химки: 296 эвакуированных автомобилей. А замыкает пятёрку Пушкинский округ с 235 увезёнными машинами.

Узнать, где находится эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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#подмосковье
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В Лыткарине ввели в эксплуатацию три новостройки более чем на 700 квартир
28 августа 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три новых корпуса, построенных на территории жилого комплекса «Гармония Парк» в Лыткарине, ввели в эксплуатацию, в новостройках расположено 768 квартир сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые корпуса вмещают 768 квартир, общая жилая площадь новостроек составляет свыше 23 тысяч квадратных метров. Квартиры здесь разных планировок и типов: от студий до двухкомнатных квартир евроформата», — говорится в сообщении.
Всего по проекту в ЖК «Гармония Парк» входит шесть семнадцатиэтажных корпусов с подземным паркингом и помещениями под кладовки. На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения — под магазины, сервисные и бытовые службы, кафе и пр. Кроме того, на территории ЖК завершают строительство школы на 270 учеников.

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На Земле началась магнитная буря класса G2
Синоптик Леус: на Земле началась средняя магнитная буря класса G2
28 августа 2024, 08:40

Фото: istockphoto/murat4art

Ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду на Земле началась магнитная буря средней интенсивности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь», — рассказал специалист.

По его словам, она будет недолгой и не станет усиливаться по интенсивности.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Уровни магнитных бурь классифицируются по пятибалльной шкале, где каждый уровень соответствует определённой интенсивности геомагнитного возмущения.

Ранее врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.

До этого завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявлял, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.

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