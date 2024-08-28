Следовавшие в Нижнекамск самолеты посадят в трех соседних аэропортах

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Летевшие в Нижнекамск самолеты перенаправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска. Воздушная гавань Татарстана временно остается закрытой, сообщает Росавиация 28 августа.
Ограничения полетов в аэропорту Нижнекамска ввели в 09:00 мск. С этого момента аэродром временно не отправляет и не принимает рейсы. Все самолеты, следовавшие на тот момент в Нижнекамск, перенаправили в другие открытые поблизости аэропорты: Уфа, Самара и Ижевск.
Ранее сообщалось также о закрытии аэропорта в Казани, который приостановил работу с 7 утра 28 августа. Самолеты из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром в Самаре. Одновременно перенаправили рейсы в Казань из московского аэропорта Шереметьево. Подробности об ограничениях в воздушных гаванях городов пока не сообщаются
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Лия Мурадьян