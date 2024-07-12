«Собирается убить»: Психиатр рассказал, как себя вести при встрече с агрессором

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Пару дней назад в московском метро случился неприятный и очень странный инцидент: мужчине не понравилась прическа девушки и он стал прилюдно ее оскорблять, называть «позором русского народа» и насильно выгонять из вагона. По факту случившего была проведена проверка. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный штраф на тысячу рублей.
Девушка была очень напугана и сказала, что вышла из вагона, потому что оставаться внутри «было опасно для жизни».
Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин в беседе с «Радио 1» заявил, что универсальных инструкций о том, как вести себя в подобной ситуации нет, потому что нельзя оценить, в чем причина такого агрессивного поведения.
Он добавил, что подобные ситуации не единичны, и рассказал, как решают вопрос с «хулиганом» после того, как он попал в полицию.
По словам психиатра, после докторской проверки суд вынесет решение о задержанном.
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Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин в беседе с «Радио 1» заявил, что универсальных инструкций о том, как вести себя в подобной ситуации нет, потому что нельзя оценить, в чем причина такого агрессивного поведения.
«К сожалению, совет может быть один: стараться максимально избежать конфликта, удалиться, по возможности вызвать правоохранительные органы. Вариантов немного, потому что поведение носит специфический характер. Никто не знает, что это за человек и чего от него ожидать. Надо сохранить свою жизнь и здоровье. Но, естественно, это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Если он вас собирается убить, то вы не должны сопротивляться», — сказал эксперт.
Он добавил, что подобные ситуации не единичны, и рассказал, как решают вопрос с «хулиганом» после того, как он попал в полицию.
«Он вел себя агрессивно — это, как минимум, административное правонарушение. Поэтому задержавший его наряд полиции будет открывать делопроизводство по административному правонарушению и проводить проверку на предмет уголовного правонарушения. В рамках этой проверки, полицейские сразу же могут вызвать дежурного психиатра, который произведет освидетельствование данного лица в соответствии с законом о психиатрической помощи. Освидетельствование может быть произведено в недобровольном порядке в случае если лицо представляет опасность для себя и окружающих», — объяснил специалист.
По словам психиатра, после докторской проверки суд вынесет решение о задержанном.
Если с человеком все в порядке, то полиция должна действовать по закону. Если этот человек болен, то его надо госпитализировать. Будет решаться вопрос о недобровольной госпитализации судом, который в течение 48 часов должен вынести решение», — поделился психиатр.
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Анастасия Бондарева