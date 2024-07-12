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«Собирается убить»: Психиатр рассказал, как себя вести при встрече с агрессором

Психиатр Пережогин о противостоянии агрессору: нужно стараться избежать конфликта
12 июля 2024, 16:41
Фото: iStock/YurolaitsAlbert

Фото: iStock/YurolaitsAlbert

Пару дней назад в московском метро случился неприятный и очень странный инцидент: мужчине не понравилась прическа девушки и он стал прилюдно ее оскорблять, называть «позором русского народа» и насильно выгонять из вагона. По факту случившего была проведена проверка. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный штраф на тысячу рублей.
Девушка была очень напугана и сказала, что вышла из вагона, потому что оставаться внутри «было опасно для жизни».

Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин в беседе с «Радио 1» заявил, что универсальных инструкций о том, как вести себя в подобной ситуации нет, потому что нельзя оценить, в чем причина такого агрессивного поведения.



«К сожалению, совет может быть один: стараться максимально избежать конфликта, удалиться, по возможности вызвать правоохранительные органы. Вариантов немного, потому что поведение носит специфический характер. Никто не знает, что это за человек и чего от него ожидать. Надо сохранить свою жизнь и здоровье. Но, естественно, это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Если он вас собирается убить, то вы не должны сопротивляться», — сказал эксперт.

Он добавил, что подобные ситуации не единичны, и рассказал, как решают вопрос с «хулиганом» после того, как он попал в полицию.

«Он вел себя агрессивно — это, как минимум, административное правонарушение. Поэтому задержавший его наряд полиции будет открывать делопроизводство по административному правонарушению и проводить проверку на предмет уголовного правонарушения. В рамках этой проверки, полицейские сразу же могут вызвать дежурного психиатра, который произведет освидетельствование данного лица в соответствии с законом о психиатрической помощи. Освидетельствование может быть произведено в недобровольном порядке в случае если лицо представляет опасность для себя и окружающих», объяснил специалист.

По словам психиатра, после докторской проверки суд вынесет решение о задержанном.

Если с человеком все в порядке, то полиция должна действовать по закону. Если этот человек болен, то его надо госпитализировать. Будет решаться вопрос о недобровольной госпитализации судом, который в течение 48 часов должен вынести решение», — поделился психиатр.

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Подмосковные переселенцы подали более 2 тыс. заявок на жилищные сертификаты
12 июля 2024, 17:00

Фото: iStock/Ershov_Maks

Свыше двух тысяч заявок на жилищные сертификаты подали с начала года собственники квартир в аварийных домах Московской области, расселено будет более 61 тысячи квадратных метров ветхого жилья, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Всего на получение сертификатов было подано 2094 заявления в 33 подмосковных округах», — отмечается в сообщении.
Больше всего заявок — 452 — поступило от жителей Шатуры. На второе место по этому показателю вышел Сергиево-Посадский округ с 231 заявлением. Третьим стал округ Ступино (206 заявок на жилищные сертификаты), четвёртым — Воскресенск (171 заявка). А замыкает топ-5 Орехово-Зуевский округ со 162 заявками.

Жилищные сертификаты предоставляются собственникам аварийного жилья из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальная сумма рассчитывается на 33 квадратных метра, даже если реальное жильё меньше. Сертификат можно использовать при покупке жилья в любом районе Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке.

Подробную информацию о сертификате для переселенцев из аварийного жилья можно получить по телефону горячей линии областного Минстроя: 8-926-611-93-33 или направить вопросы на электронную почту ведомства: minstrk@mosreg.ru.

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#подмосковье
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Мессенджер WhatsApp* замедлил работу
РИА Новости: несмотря на замедление работы WhatsApp* планов по его закрытию нет
12 июля 2024, 16:46

Фото: IStock/Claudia Nass

В России в отдельных регионах начинает замедлять свою работу мессенджер WhatsApp*. Однако депутат Антон Немкин отметил, что на данный момент не принято решение о блокировке приложения в РФ, передает РИА Новости.
Ранее в некоторых регионах России профильные ведомства замедлили работу приложения. Эта мера была предпринята в ответ на отказ владельцев приложения пресекать призывы к экстремизму в чатах.

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*WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена
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Жителям Подмосковья рассказали, о чём говорит цвет пламени газовой плиты
12 июля 2024, 16:36

Фото: iStock / FotoCuisinette

Во время эксплуатации газовой плиты или другого оборудования может измениться цвет пламени. Это свидетельствует об опасной ситуации, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья.
Если пламя стало жёлтым или оранжевым, это говорит о примесях в газе, например железа или о недостаточном количестве кислорода в процессе горения. Жёлтые языки также – показатели проблем с вентиляцией и воздухообменом в помещении.
«Но самое опасное изменение цвета пламени — появление красного оттенка. Это указывает на наличие в помещении угарного газа, который не имеет запаха и цвета. Чем больше красных вспышек, тем выше его концентрация», – предупредили в министерстве.
Там напомнили, что при изменении цвета пламени нужно немедленно позвонить в газовую службу по телефону: 8 (495) 122-40-04 или 112.

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Озвучены альтернативы YouTube для блогеров
Бренд-стратег Дяченко назвал альтернативой YouTube VK Видео
12 июля 2024, 16:06

Фото: iStock/champpixs

Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко заявил, что на фоне проблем с работой YouTube альтернативой видеохостингу для отечественных блогеров могут стать VK Видео.
«Все ринутся в VK Видео. Это уже происходит — крупные, средние, малые блогеры по умолчанию дублируют контент в VK Видео, и для площадки это хорошо. Но аудитория полностью пока ещё не перешла туда. У RUTUBE — малый трафик, даже несмотря на отличный продакшн, людей там немного», — прокомментировал в беседе с RT Дяченко.

А в пресс-службе продюсерского центра композитора Игоря Матвиенко сравнили блокировку на YouTube российских исполнителей с цензурой нацистской Германии.

«Когда кто-то пытается уничтожить песни о любви к Родине, это очень грустно и напоминает действия в нацистской Германии, когда в 30-е года прошлого века жгли книги», — отметили в беседе с «Известиями» представители пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube.

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Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке в шебекино
Гладков: состояние пострадавших при атаке дрона в Шебекино детей разное
12 июля 2024, 15:51

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детскую областную клиническую больницу, чтобы навестить четырех детей, которые вчера попали под обстрел ВСУ в Шебекино. По его словам, состояние и степень ранений у всех разные.
«Самого юного, мальчика 8 лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника — операцию такого уровня лучше проводить в федеральном медицинском учреждении», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Еще одного 13-летнего пострадавшего со множественными осколочными ранениями уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. Сейчас состояние подростка стабильное. Другой пострадавший с ранением грудной клетки находится в реанимации после проведенной операции.

Остальные мальчики находятся в состоянии средней степени тяжести, они размещены в палатах, к некоторым из них пришли родители.
Гладков уточнил, что все лекарственные препараты в больнице есть.

Состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки сейчас находится в реанимации после проведенной операции.

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В Кузбассе наступила зима
12 июля 2024, 15:50

Фото: iStock/Koldunov

Жители Кузбасса поделились кадрами, где посредине лета в регионе выпал снег.
Как передаёт «Сiбдепо» специалисты кемеровского гидрометцентра заявили о том, что снег в июле даже для горной местности Шерегеша является редкостью.

А глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о том, что в предстоящие выходные погода в столице практически не изменится, однако во второй половине дня в Московском регионе возможны дожди и грозы.

«Без осадков, температура доберётся до 30°С. В воскресенье уже в Москве и Подмосковье больше облаков. Температура за счёт этого уже 25-27 °С, а не 30 °С. Во второй половине дня не скажу, что повсеместно, но очень вероятны локальные и кратковременные дожди и грозы», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.

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Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ
12 июля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Московская область заняла второе место по итогам сдачи выпускниками Единого госэкзамена. Результаты исследования представило ТАСС.
«100 баллов при сдаче трёх предметов на ЕГЭ набрал 41 выпускник. Более трети 300-балльников – 14 человек – являются выпускниками из Москвы. На втором месте – Подмосковье с четырьмя выпускниками. Помимо этого, 300 баллов получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей. Среди 300-балльников есть и выпускник из ДНР», – говорится в сообщении.
По числу 200-балльников также лидируют Москва (168 школьников) и Московская область (62). Более 20 выпускников набрали по 100 баллов при сдаче двух предметов в Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что более 700 школьников из Московской области сумели сдать ЕГЭ на 100 баллов. А учитель из Долгопрудного установил личный рекорд: 13 его учеников добились на испытаниях самой высокой оценки.

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#школы
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В Кашире и Одинцове пресекли попытки незаконно слить жидкие отходы
12 июля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Две попытки нелегально избавиться от жидких отходов пресекли инспекторы экологического надзора Московской области в ходе контрольных мероприятий, один случай произошёл в Одинцовском городском округе, второй — в Кашире, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В Одинцове была остановлена попытка слить жидкие коммунальные отходы через незаконную врезку в канализационный коллектор. А в Кашире нарушители попытались сбросить иловый остаток с очистных сооружений рядом с садоводческим товариществом «Малеево», вместо того чтобы отправить отходы на утилизацию», — пояснил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Три автомобиля, которые использовали нарушители правил обращения с отходами, задержали сотрудники полиции. Злоумышленников привлекут к административной ответственности.

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В сквере села Узуново проведут благоустройство и обновят памятник
12 июля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В сквере в селе Узуново приступили к работам по обновлению. Проект победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серебряные Пруды.
За проект проголосовали более 2,2 тыс. жителей муниципалитета. Согласно плану, в сквере установят малые архитектурные формы, современное освещение, отремонтируют покрытие пешеходных дорожек, проведут озеленение. Кроме того, там установят новый памятник воинам- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы. Многие памятники, посвящённые этому событию, сильно изношены. Поэтому в голосование мы уже который год включаем общественные пространства, где есть такие памятники. В этом году победителем стала центральная площадь в деревне Шеметово, где тоже установлен памятник воинам. Серебряные Пруды являются родиной великого маршала Василия Ивановича Чуйкова, имя которого вписано в историю этой войны», – рассказала замглавы округа Светлана Севостьянова.
Конструкция памятника будет схожа с прототипом. Его высота составит 7 м. Основу из металлокаркаса облицуют алюминиевыми композитными панелями, на фасаде стелы разместят объёмные элементы.

Сквер расположен в центре микрорайона Северный села Узуново и занимает более 15 тыс. кв. м. Это место отдыха и прогулок, а также транзитная зона для прохода к детсадам, школе и железнодорожной станции.

Обустройство будет проходить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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