Спецборт МЧС доставил вторую партию помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан

08 сентября 2025, 05:52

Фото: iStock/rebius

Спецборт МЧС России доставил в Афганистан гуманитарную помощь массой более 20 тонн для населения, которое пострадало от разрушительного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.





Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке страны 31 августа, затронув провинции Кунар, Лагман и Нангархар. По последним данным властей Афганистана, число погибших достигло 2205 человек, еще 3640 пострадали.



Сложность доставки помощи усугубляется труднодоступностью многих пострадавших районов.



