Спецборт МЧС доставил вторую партию помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан
Спецборт МЧС России доставил в Афганистан гуманитарную помощь массой более 20 тонн для населения, которое пострадало от разрушительного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке страны 31 августа, затронув провинции Кунар, Лагман и Нангархар. По последним данным властей Афганистана, число погибших достигло 2205 человек, еще 3640 пострадали.
Сложность доставки помощи усугубляется труднодоступностью многих пострадавших районов.
Самолет Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский с второй партией гумпомощи вечером 7 сентября. Российские спасатели передали пострадавшим жителям палатки и одеяла.
Ранее МЧС России уже доставило в Афганистан 20 тонн продуктов питания.
Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента России Владимира Путина и по поручению правительства РФ. Решение о помощи было принято после официального обращения властей Афганистана к России через структуры МЧС с просьбой помочь в устранении последствий стихийного бедствия.