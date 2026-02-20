Стали известны подробности о пролетевшем над РФ самолете из США

20 февраля 2026, 14:24

Полетевший над Россией самолет из США вез президента Узбекистана Мирзиеева

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Американский самолет, который недавно заметили в небе над Россией, перевозил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса FlightAware.