Стали известны подробности о пролетевшем над РФ самолете из США
Американский самолет, который недавно заметили в небе над Россией, перевозил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса FlightAware.
Глава Узбекистана возвращался из Вашингтона, где принимал участие в заседании «Совета мира», посвященного ситуации в секторе Газа. Во время полета в Ташкент политик обсуждал итоги встречи и проводил телефонные разговоры с представителями разных ведомств и регионов.
Напомним, утром 20 февраля в Сети появилась информация о неизвестном самолете, следовавшем из США. Отмечалось, что борт покинул базу в Вашингтоне, пересек несколько европейских стран, а также пролетел над Мурманской областью. Его принадлежность и номер на онлайн-сервисах не отображались.
