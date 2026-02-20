Достижения.рф

Стали известны подробности о пролетевшем над РФ самолете из США

Полетевший над Россией самолет из США вез президента Узбекистана Мирзиеева
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Американский самолет, который недавно заметили в небе над Россией, перевозил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса FlightAware.



Глава Узбекистана возвращался из Вашингтона, где принимал участие в заседании «Совета мира», посвященного ситуации в секторе Газа. Во время полета в Ташкент политик обсуждал итоги встречи и проводил телефонные разговоры с представителями разных ведомств и регионов.

Напомним, утром 20 февраля в Сети появилась информация о неизвестном самолете, следовавшем из США. Отмечалось, что борт покинул базу в Вашингтоне, пересек несколько европейских стран, а также пролетел над Мурманской областью. Его принадлежность и номер на онлайн-сервисах не отображались.

Лидия Пономарева

