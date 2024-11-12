Стало известно, за какую сумму РЖД рассматривает возможность продажи Рижского вокзала

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На предстоящем заседании совета директоров Российских железных дорог (РЖД) будет обсуждаться вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала, стоимость которого оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Хотя информация о продаже подтверждена, детали сделки, включая потенциального покупателя и сроки реализации, пока остаются неизвестными. Представитель РЖД отказался комментировать ситуацию.
Вопрос о предварительном одобрении продажи Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября. Однако итоги обсуждения не были оглашены, и в начале ноября компания сообщила, что данный вопрос будет повторно рассмотрен на собрании в середине ноября.
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Вопрос о предварительном одобрении продажи Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября. Однако итоги обсуждения не были оглашены, и в начале ноября компания сообщила, что данный вопрос будет повторно рассмотрен на собрании в середине ноября.
Ранее стало известно, что камеры системы видеонаблюдения «Безопасные регион», подключённые к нейросети, позволили выявить около ста случаев нелегального сброса отходов на территории городского округа Клин с начала текущего года.
ФАС выявила нарушения в рекламе автокредитов Сбербанка. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова