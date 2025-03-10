Тарасов день 10 марта: что нужно делать, чтобы сохранить жизненную силу и здоровье, народные приметы

Фото: iStock/6okean
В народном календаре 10 марта — Тарасов день, также его называют Тарасий-Бессонный или Тарасий-кумовщик. В этот день по поверьям предков нельзя много спать дабы не навлечь на себя весеннюю лихорадку (кумоху).
Православные верующие в этот день вспоминают святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Ivan_Varyukhin
Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода. Он родился и вырос в Константинополе, получил хорошее образование. При дворе императора Константина VI и его матери, святой царицы Ирины, Тарасий быстро достиг звания сенатора.
В то время в Церкви были иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не поддерживая иконоборчество, из-за слабости характера ушёл в монастырь и принял схиму. Он предложил святому Тарасию стать его преемником. Тарасий долго отказывался, считая себя недостойным, но уступил общему желанию, поставив условие созыва Вселенского Собора для осуждения иконоборчества.
В 784 году он был возведён на патриарший престол. В 787 году под председательством святителя Тарасия в Никее состоялся VII Вселенский Собор, утвердивший почитание святых икон. Святитель мудро управлял Церковью 22 года, вёл строгую аскетическую жизнь, помогая старикам, нищим, сиротам и вдовам. Он устраивал для них трапезу на Пасху и сам им прислуживал.
Святитель бесстрашно обличил царя Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, чтобы заточить её в монастырь и жениться на родственнице. Тарасий решительно отказался расторгнуть брак, за что подвергся гонениям.
Вскоре Константин был свергнут. Святитель Тарасий скончался в 806 году. Перед смертью бесы пытались приписать ему грехи, которых он не совершал. Святитель отвечал: «Я не виновен в том, в чём вы меня обвиняете. Вы ложно клевещете на меня, у вас нет надо мной никакой власти». Он был погребён в монастыре на Босфоре, и у его гроба совершались многочисленные чудеса.
Фото: iStock/Ivan_Varyukhin
Фото: iStock/krblokhin
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История праздника
Фото: iStock/Ivan_Varyukhin
Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода. Он родился и вырос в Константинополе, получил хорошее образование. При дворе императора Константина VI и его матери, святой царицы Ирины, Тарасий быстро достиг звания сенатора.
В то время в Церкви были иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не поддерживая иконоборчество, из-за слабости характера ушёл в монастырь и принял схиму. Он предложил святому Тарасию стать его преемником. Тарасий долго отказывался, считая себя недостойным, но уступил общему желанию, поставив условие созыва Вселенского Собора для осуждения иконоборчества.
В 784 году он был возведён на патриарший престол. В 787 году под председательством святителя Тарасия в Никее состоялся VII Вселенский Собор, утвердивший почитание святых икон. Святитель мудро управлял Церковью 22 года, вёл строгую аскетическую жизнь, помогая старикам, нищим, сиротам и вдовам. Он устраивал для них трапезу на Пасху и сам им прислуживал.
Святитель бесстрашно обличил царя Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, чтобы заточить её в монастырь и жениться на родственнице. Тарасий решительно отказался расторгнуть брак, за что подвергся гонениям.
Вскоре Константин был свергнут. Святитель Тарасий скончался в 806 году. Перед смертью бесы пытались приписать ему грехи, которых он не совершал. Святитель отвечал: «Я не виновен в том, в чём вы меня обвиняете. Вы ложно клевещете на меня, у вас нет надо мной никакой власти». Он был погребён в монастыре на Босфоре, и у его гроба совершались многочисленные чудеса.
Приметы дня
Фото: iStock/Ivan_Varyukhin
- Если вороны на Тарасия сильно каркают — лето будет дождливым.
- Спокойные и медленно плывущие облака в этот день предвещали скорейшее весеннее потепление.
- Считалось, что погода будет солнечной летом, если 10 марта на улице тепло.
- Если в Тарасов день идет дождь или снег с дождем — стоит ожидать скорого похолодания.
Что можно делать 10 марта
Фото: iStock/krblokhin
- В этот день стоить почтить память святого Тарасия. Если есть возможность, то стоит сходить в церковь и поставить свечи за упокой Тараса Бессонного, а также помолиться. К святому Тарасию обращаются с просьбой о защите и исцелении от недугов, а также о содействии в различных начинаниях и в периоды жизненных испытаний.
- В этот день принято заниматься высаживанием рассады и другими огородными и садовыми работами.
- Помимо этого, в день памяти Тарасия, согласно народным верованиям, православные христиане могут изготовить амулет, который защитит их от злых сил и недугов.
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Что нельзя делать в этот день
- Мыслить в негативном ключе. Сегодняшний день наделён мощной энергетикой, и всё, о чём вы подумаете, вернётся к вам в удвоенном виде. Если же в голову закралась плохая мысль, то нужно трижды плюнуть через левое плечо.
- Стричь волосы или делать с ними что-либо. Если вы стрижёте волосы в этот день, то обрезаете не только их, но и свою жизненную силу и здоровье.
- Женщинам нельзя укладывать ребенка спать днем. В народе верили, что мать, уложившая чадо днем, не сможет потом спокойно его разбудить.
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Елена Генералова