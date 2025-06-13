ТАСС: Федор Бондарчук покинул Иран до начала эскалации
Продюсер Федор Бондарчук, который в составе делегации с министром культуры РФ Ольгой Любимовой находился на съемках сериала в Иране, покинул площадку до начала эскалации, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя кинематографиста.
«Съемочная группа находится в Иране, они в безопасности. Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», — отметил представитель Бондарчука.
Отмечалось, что в Иране съемочная группа пробудет несколько месяцев. Потом съемки пройдут в кинопарке «Москино». Каст сериала «Трудно быть богом» пока не раскрывался, однако известно, что одну из ключевых ролей в сериале исполнит продюсер проекта Федор Бондарчук.
Ранее сообщалось, что военная операция Израиля против Ирана планировалась ещё с ноября 2024 года и изначально была запланирована на конец апреля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уточнил, что дал соответствующий приказ руководству еще полгода назад.