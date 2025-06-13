ТАСС: Федор Бондарчук покинул Иран до начала эскалации

13 июня 2025, 20:28

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Продюсер Федор Бондарчук, который в составе делегации с министром культуры РФ Ольгой Любимовой находился на съемках сериала в Иране, покинул площадку до начала эскалации, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя кинематографиста.







«Съемочная группа находится в Иране, они в безопасности. Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», — отметил представитель Бондарчука.