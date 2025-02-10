Ушел к подруге жены после 20 лет брака: как сложилась жизнь первой супруги Анатолия Собчака после заболевания раком и измены мужа

Анатолий Собчак (Фото: РИА Новости/ Юрий Сомов)
Анатолий Собчак, бывший мэр Санкт-Петербурга, ушел из жизни в феврале 2000 года. У политика осталась всеми известная дочь Ксения и жена Людмила Борисовна, а также дочь от первого брака с Нонной Гандзюк Мария.
Кровные сестры никогда не общались, и причина этому — прошлое их отца. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Анатолий Собчак (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру»)
Первой супругой Анатолия Собчака стала Нонна Гандзюк. Пара познакомилась в студенческие годы: Нонна училась в педагогическом институте имени Герцена, а Анатолий — на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Студенты были родом из одного города Ферганской области Узбекистана. Согласно одной из версий, Нонна встретила Анатолия в Коканде во время каникул. Так вышло, что подруга Нонны, Рита Кривошеева, была невестой его старшего брата. Она предложила Нонне познакомиться с младшим братом своего жениха.
Они поженились в 1959 году, когда Собчак уже стал выпускником. В том же году Анатолий Собчак был направлен на работу в Ставрополь в качестве адвоката по распределению. Нонна последовала за ним. Супруга поддерживала и помогала будущему политику во всем, прививала ему любовь к культуре, давала ценные советы в работе. Через три года семья Собчак вернулась в Ленинград. Анатолий окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета и 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности». Через год в семье родилась дочь Мария.
После рождения дочери семье удалось приобрести просторную кооперативную квартиру и наконец то съехать из общежития. Анатолий Собчак начал свою карьеру с преподавания в Ленинградской школе милиции МВД СССР. Позднее он получил должность доцента в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. Казалось бы жизнь устроена и остается ей только наслаждаться, но беда подкралась откуда не ждали.
Людмила Нарусова (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру»)
В библиотеке института трудилась коллега супруги Собчака Людмила Нарусова. Людмила была моложе Нонны на 15 лет, но несмотря на это завязалась женская дружба. Нарусова нередко посещала дом семьи, но её намерения были отнюдь не дружелюбными, она положила глаз на Анатолия.
В то же время у Нонны обнаружили онкологию. Муж помог супруге найти лучших врачей, и она смогла победить болезнь. Но когда болезнь отступила, Собчак ушёл от неё к Людмиле. Официально брак, продлившийся 21 год, был расторгнут в 1980 году.
Развод с любимым мужем стал для Нонны тяжёлым испытанием, но она смогла справиться с ним. Она не стремилась к повторному браку, так как боялась нового разочарования. Гандзюк посвятила себя заботам о своей дочери, Мария пошла по стопам отца и стала юристом. В 1983 году Нонна стала бабушкой, ее внук Глеб также продолжил семейную династию юристов.
Нонна Гандзюк работала преподавателем, сейчас ей уже девяносто лет. Нонна уже давно не работает, она проводит время дома. Её хобби — выращивать комнатные растения.
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Первая жена и становление карьеры Собчака
Анатолий Собчак (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру»)
Первой супругой Анатолия Собчака стала Нонна Гандзюк. Пара познакомилась в студенческие годы: Нонна училась в педагогическом институте имени Герцена, а Анатолий — на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Студенты были родом из одного города Ферганской области Узбекистана. Согласно одной из версий, Нонна встретила Анатолия в Коканде во время каникул. Так вышло, что подруга Нонны, Рита Кривошеева, была невестой его старшего брата. Она предложила Нонне познакомиться с младшим братом своего жениха.
Они поженились в 1959 году, когда Собчак уже стал выпускником. В том же году Анатолий Собчак был направлен на работу в Ставрополь в качестве адвоката по распределению. Нонна последовала за ним. Супруга поддерживала и помогала будущему политику во всем, прививала ему любовь к культуре, давала ценные советы в работе. Через три года семья Собчак вернулась в Ленинград. Анатолий окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета и 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности». Через год в семье родилась дочь Мария.
После рождения дочери семье удалось приобрести просторную кооперативную квартиру и наконец то съехать из общежития. Анатолий Собчак начал свою карьеру с преподавания в Ленинградской школе милиции МВД СССР. Позднее он получил должность доцента в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. Казалось бы жизнь устроена и остается ей только наслаждаться, но беда подкралась откуда не ждали.
Болезнь Нонны и предательство мужа
Людмила Нарусова (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру»)
В библиотеке института трудилась коллега супруги Собчака Людмила Нарусова. Людмила была моложе Нонны на 15 лет, но несмотря на это завязалась женская дружба. Нарусова нередко посещала дом семьи, но её намерения были отнюдь не дружелюбными, она положила глаз на Анатолия.
В то же время у Нонны обнаружили онкологию. Муж помог супруге найти лучших врачей, и она смогла победить болезнь. Но когда болезнь отступила, Собчак ушёл от неё к Людмиле. Официально брак, продлившийся 21 год, был расторгнут в 1980 году.
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Жизнь Нонны после развода
Развод с любимым мужем стал для Нонны тяжёлым испытанием, но она смогла справиться с ним. Она не стремилась к повторному браку, так как боялась нового разочарования. Гандзюк посвятила себя заботам о своей дочери, Мария пошла по стопам отца и стала юристом. В 1983 году Нонна стала бабушкой, ее внук Глеб также продолжил семейную династию юристов.
Нонна Гандзюк работала преподавателем, сейчас ей уже девяносто лет. Нонна уже давно не работает, она проводит время дома. Её хобби — выращивать комнатные растения.
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Елена Генералова