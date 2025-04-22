Терентьев день 23 апреля: зачем супругам просить друг у друга прощение и воздерживаться от споров, народные приметы

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В народном календаре 23 апреля отмечается как день Терентия или Терентий Маревный. Название праздника связано с атмосферным явлением — маревом, туманной дымкой, которая часто появляется в это время. Православные верующие почитают мученика Терентия и его сподвижников. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святой мученик Терентий жил в эпоху правления императора Декия (249–251). Император издал указ, согласно которому все подданные должны были приносить жертвы языческим богам.
Сорок христиан, во главе со святым Терентием, заявили о своей верности Христу и отказались исполнять указ. Тогда их арестовали и подвергали жестоким мучениям: жгли раскалённым железом, поливали раны уксусом, растирали солью, строгали железными когтями. Несмотря на страдания, они не отреклись от Христа.
Фортунатиан понял, что можно попробовать сломить веру большинства в отсутствии Терентия, и привёл святых в храм, снова предложив принести жертву идолам. Мученики воззвали к Богу с просьбой разрушить храм. Идолы упали и разрушились, а затем обрушился и сам храм. Разъярённый правитель приказал казнить их. Мученики, славя Бога, склонили головы под меч палача.
После казни тридцати шести мучеников Фортунатиан пригласил Терентия, Максима, Африкана и Помпия и снова предложил принести жертвы. Они отказались. Правитель наложил на них оковы и приказал морить голодом.
Ночью Ангел Господень освободил их от оков и напитал. Наутро стражники нашли святых бодрыми и здоровыми. Фортунатиан велел волхвам и заклинателям наслать змей в темницу. Стражи увидели, как змеи ползают у ног святых, не причиняя им вреда. Когда заклинатели открыли двери, змеи напали на них и ужалили. Разъярённый Фортунатиан приказал обезглавить святых. Христиане погребли их тела с почестями за городом.
Приметы дня
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- Если солнце в туманной дымке — будет в этом году хороший урожай хлеба.
- На Терентия тёплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету.
- Коли паук сидит в углу, завернувшись в свою паутину — жди ночных заморозков.
- В день Терентия Маревного резко похолодало — лето выдастся холодным и дождливым.
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Что можно делать 23 апреля
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Отправиться в храм и вознести молитву святому Терентию, чтобы обрести спокойствие и избавиться от недугов.
В этот день супруги должны обязательно принести извинения друг другу за все разногласия и огорчения. Это сохранит мир и гармонию в семье на весь год.
На Терентия принято наводить порядок в амбарах, кладовках и сараях. Вся работа в этот день будет ладиться и пройдет быстро.
Что нельзя делать в этот день
В Терентьев день, не следует вступать в споры, ссориться и повышать голос. Считается, что до Троицы, которая отмечается 8 июня, помириться будет невозможно.
Не рекомендуется давать что-либо из своего дома, включая одежду, даже на временное пользование. Согласно поверьям, это может привести к потере удачи и благополучия.
Тем, кто собирается в путь, не рекомендуется принимать ванну или душ, чтобы избежать возможных проблем в дороге.
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