Тысячи россиян пострадали от клещей из-за аномально теплой осени
Трех тысяч россиян покусали клещи за последние 10 дней. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, причиной активности насекомых стала аномально теплая осень. Они нападают на людей на дачах, в парках и во дворах жилых домов. Так, в Рязанской области за неделю за медицинской помощью обратились 74 пациента, включая 18 детей. В Курской области зарегистрировали еще 70 пострадавших, в том числе 23 несовершеннолетних. В Псковской области паразиты атаковали 11 человек, а в Волгоградской — семь.
Специалисты предупреждают, что клещи могут переносить опасные инфекции. Например, в Псковской области возбудителей болезни Лайма нашли у четырех из десяти насекомых, исследованных за неделю. Эксперты отмечают, что паразиты останутся активными до тех пор, пока не наступят устойчивые холода.
Ранее биолог Ольга Трофимова рассказала о риске заражения клещевым боррелиозом поздней осенью.
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