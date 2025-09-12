Томские власти объяснили закупку водки и коньяка 1,5 млн рублей деятельностью столовой
Власти Томской области объяснили закупку водки, коньяка, икры и сыров на 1,2 миллиона рублей деятельностью подведомственной столовой. Об этом сообщили в областном департаменте финансово-ресурсного обеспечения в ответ на запрос РИА Новости.
Напомним, что о масштабной закупке стало известно 3 сентября. Примечательно, что водку администрация Томской области запросила высшего качества: с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией. Коньяк требовался с выдержкой не менее трех лет и объемом не меньше 0,5 литра.
В материале РИА Новости уточняется, что администрация Томской области и ее структурные подразделения не имеют права закупать алкогольную и пищевую продукцию за счет бюджетных средств.
Однако подведомственная столовая, которая была создана для обслуживания мероприятий администрации и губернатора, является некоммерческой организацией. Она может оказывать платные услуги сверх госзадания по своим основным видам деятельности для граждан и юрлиц.
Власти Томской области подчеркнули, что источником финансирования для закупок стали средства, полученные от платной деятельности столовой. Ресурсы областного бюджета не расходовались.