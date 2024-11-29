ЦМУ ССОП Роскомнадзора подтвердил сбои в работе банков и сервисов доставки

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердил сбой в работе некоторых интернет-сервисов в Российской Федерации.
«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — обратили внимание в ведомстве.
Там уточнили, что, по предварительной информации, происшествие связано с техническими проблемами у одного из облачных сервисов.
ЦМУ ССОП подчеркнул, что работа по диагностике и устранению неполадок уже началась — сервисы могут начать функционировать в прежнем режиме уже в ближайшее время.
Ранее специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев передавал, что для минимизации вреда от утечки персональных данных можно указывать неполную или ложную информацию о себе. Он предложил купить дополнительную сим-карту для доставок и карт лояльности.
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