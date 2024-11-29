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ЦМУ ССОП Роскомнадзора подтвердил сбои в работе банков и сервисов доставки

Фото: iStock/ Sashkinw

Фото: iStock/ Sashkinw

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердил сбой в работе некоторых интернет-сервисов в Российской Федерации.
«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — обратили внимание в ведомстве.

Там уточнили, что, по предварительной информации, происшествие связано с техническими проблемами у одного из облачных сервисов.



ЦМУ ССОП подчеркнул, что работа по диагностике и устранению неполадок уже началась — сервисы могут начать функционировать в прежнем режиме уже в ближайшее время.

Ранее специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев передавал, что для минимизации вреда от утечки персональных данных можно указывать неполную или ложную информацию о себе. Он предложил купить дополнительную сим-карту для доставок и карт лояльности.

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#банки
В Подмосковье в будущем году планируют очистить 20 водоёмов
29 ноября 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области в 2025 году по программе «100 прудов и озёр» планируется очистить 20 водоёмов общей площадью около 300 га. Эти объекты выбраны в 17 городских округах путём голосования на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Водоёмы, которые будут очищены по программе, можно найти на сайте ведомства.
«Голосование проходило с 15 октября по 15 ноября. В нём участвовали жители 34 городских округов, которые предложили 82 водных объекта. Всего в этом году было подано 47 602 голоса, что на 9 тыс. больше, чем в 2023 году», – отметили в ведомстве.
В рамках программы «100 прудов и озёр» проводится санитарная очистка подмосковных водоёмов. Работы включают очистку водной глади от водной растительности, окос рогоза и камыша, подъём и утилизацию строительного и бытового мусора, удаление опасных деревьев в акватории водных объектов.

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#пруд
#озеро
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«Один в поле не воин, но мы и по одному воюем»: история морпеха Виктора Вдовкина
29 ноября 2024, 20:36

Фото: группа «Герои России» во «ВКонтакте»

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России 8 августа 2000-го.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённый героям прошлого и настоящего. Сегодня речь пойдёт о подвиге Героя России, полковника запаса Виктора Викторовича Вдовкина.

В январе 1995 года старшего лейтенанта Виктора Вдовкина направили в командировку в Чечню на должность начальника штаба батальона морской пехоты 61-й отдельной бригады Северного флота. Он не раз отличился во время боёв за Грозный. В ходе боёв за здание бывшего Совета министров ЧИАССР Вдовкин во главе штурмовой группы захватил нижний этаж и организовал отражение нескольких контратак сепаратистов. Тогда были уничтожены около 18 боевиков и три огневые точки.
«Каждое воспоминание – это боль, иногда непросто ворошить прошлое. Говорят, что один в поле не воин, но мы – воины, мы по одному можем воевать. Но, когда идёт штурм, идёт отряд, идёт группа, мы друг друга прикрываем. Зачастую даже бойцы отодвигают командира, а сами идут вперёд, потому что командир управляет боем. Поэтому, по большому счету, берегут командира», – рассказал Виктор Викторович «Радио 1».
В том бою он получил ранение, но остался в строю. Даже оказавшись в полном окружении, группа Вдовкина держала оборону четыре дня, нанесла противнику большие потери. Во время очередного выхода в разведку Вдовкин вновь получил тяжёлое ранение и контузию, был эвакуирован на позиции, а после соединения с основными силами федеральных войск отправлен в госпиталь.

Указом президента от 3 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старший лейтенант Вдовкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Вдовкин прокомментировал идею президента Владимира Путина активно привлекать к политической жизни участников специальной военной операции и участников боевых действий.
«Инициатива поддержана ветеранами боевых действий и уже осуществляется. Многие у нас учатся в Академии при президенте. Например, мой товарищ с позывным «Струна» стал преподавателем Рязанского высшего военного командного училища плюс проходит обучение. У ребят есть образование, есть мозги, есть боевой опыт. В то же время война раскрывает в человеке много качеств – способность принимать решения, брать на себя ответственность, беречь людей и выполнить приказ, поставленную задачу. Это, поверьте мне, дорогого стоит», – сказал собеседник «Радио 1».
После вручения медали «Золотая Звезда» Виктор Вдовкин продолжил службу в армии. Был уволен в запас в звании полковника. Сейчас живёт и работает в Москве, активно занимается общественной деятельностью.

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#награды
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Подмосковный Минтранс напомнил правила безопасности на железной дороге зимой
29 ноября 2024, 19:56

Фото: пресс-служба Минтранса МО

После ожидания поезда на платформе подходить к нему можно только после полной остановки. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили правила безопасности на железной дороге в зимний период.
«Переходите пути по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора. Ожидайте поезд на платформе, подходите к нему только после его полной остановки. Не гуляйте вдоль путей и по ним, не прыгайте с платформ», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что при переходе через железнодорожные пути нельзя закрывать себе обзор. Необходимо снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на мобильный телефон.

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#безопасность
#подмосковье
#московская область
#зима
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Депутат Госсовета РТ Валиуллин объяснил опасность закона об обучении мигрантов
Депутат Госсовета РТ Валиуллин раскритиковал законопроект об обучении мигрантов
29 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/shironosov

Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Ренат Валиуллин заявил, что новый законопроект, предполагающий процедуру тестирования на знание русского языка детей мигрантов при их поступлении в общеобразовательные организации, может привести к тому, что многие ребята останутся без возможности обучения.
В таком случае, считает депутат, ребёнок фактически остаётся «за бортом», и так он может стать более подвержен криминогенной среде, чем при обучении в российской школе даже с низким уровнем владения языка.

«Если приезжий ребёнок оказывается в русскоговорящей среде, он уже через несколько месяцев будет неплохо знать язык. У него уже другого выхода не будет. А вот не попав в эту среду, ребёнок будет сидеть дома или ещё хуже: он окажется на улице и попасть под криминальное влияние. Таким образом, мы сами рискуем создать новый криминогенный слой общества», — прокомментировал в беседе с «Татар-информ» Валиуллин.

Ранее правительство России призвало проработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.

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#дети
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Коммунальщики Дубны оперативно убирают с улиц снег и наледь
29 ноября 2024, 19:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Более 70 коммунальщиков и 30 единиц техники каждый день ведут в Дубне уборку снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Коммунальные службы города прилагают все усилия для обеспечения безопасности и комфорта на улицах. Это особенно актуально в зимний период, когда погода становится настоящим вызовом для горожан. Более 70 специалистов и 30 единиц техники ежедневно проводят как ручную, так и механизированную уборку снега на городских дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, подходах к объектам социальной сферы», – говорится в сообщении.
Так, значительные работы проведены на улицах Московская, Строителей, Сахарова, Центральная, Свободы, Октябрьская, Ленинградская, Боголюбова, Векслера, Понтекорво, Мичурина, Юркино, Флотская, Дубненская набережная, Программистов, Университетская, Новогодняя и Тверская

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Как сказали в администрации, задача – минимизировать риск падения пешеходов и предотвратить аварийные ситуации на дорогах.

Жители оперативно сообщают о местах, требующих особого внимания коммунальщиков, через портал «Добродел». По информации, полученной из Центра управления регионом с 23 ноября по 27 ноября, зафиксировано 192 обращения, 49 из них – по уборке снега.

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#подмосковье
#московская область
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Благоустройство сквера им. П.А. Журавлёва в Дубне завершат к середине декабря
29 ноября 2024, 19:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Сквер имени П.А. Журавлева благоустраивают в Дубне, о ходе работ и сроке их завершения рассказал в прямом эфире местного телеканала глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На данный момент почти завершена укладка плитки, а теперь ведется стыковка основного пространства сквера с прилегающими дорожками. На следующей неделе подрядчик планирует завершить оснащение верхней части фонтана. Все сложные бетонно-монолитные работы уже выполнены», — сказал Максим Тихомиров.
Он добавил, что город уже получил часть заказанных для сквера малых архитектурных форм, ведётся их установка. В ближайшее время в сквере подключат уличное освещение и иллюминацию, а также установят детские площадки.

Глава округа заверил, что все работы по благоустройству сквера будут завершены к 10-15 декабря.

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#дубна
#скверы
#благоустройство
#максим тихомиров
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В Долгопрудном построят котельную мощностью 60 МВт
29 ноября 2024, 19:05

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 60 МВт планируют построить на улице Циолковского в Долгопрудном, подряд на реализацию проекта выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Кроме того, подрядчик должен будет предусмотреть место для установки двух дополнительных котлов — на перспективное расширение», — говорится в сообщении.
Все работы по строительству котельной должны быть завершены в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 507 миллионов 788 тысяч 189 рублей 39 копеек. Заявки принимаются до 18 декабря.

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Кинолог Карапетьянц раскрыл влияние геомагнитных бурь на собак
Кинолог Карапетьянц заявил о влиянии геомагнитных бурь на собак
29 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/alkir

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что геомагнитные бури могут влиять на здоровье собак.
«Геомагнитная обстановка однозначно влияет на наших животных. Собака – это живое существо, которое, по большому счёту, обладает всеми теми же органами, что есть у человека. Это и сердце, и система кровообращения, и лимфатическая система, и кожа, и мозг, и сосуды, и суставы, и связки, и мышцы и т. д.» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.

Вместе с тем, отметил эксперт, с собакой всё равно необходимо гулять на улице, даже в периоды таких геомагнитных событий.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявлял о необходимости закона о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных.

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Бизнесмена Овчинникова заочно арестовали за организацию хищения на 244 млн руб у МО
29 ноября 2024, 18:12

Фото: iStock/ artisteer

Суд заочно арестовал бизнесмена Сергея Овчинникова, являющегося организатором хищения имущественных комплексов Министерства обороны (МО) Российской Федерации на 244 миллиона рублей, проинформировало ТАСС, ссылаясь на Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.
По ходатайству следователя ГВСУ суд заочно избрал Сергею Овчинникову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бизнесмена заочно арестовали в рамках работы над уголовным делом в отношении экс-конструктора управляющего принадлежащего Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина, экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, и гражданина Евгения Потопа.

Овчинникова и трёх фигурантов обвиняют в хищении имущественных комплексов, которые расположены в Москве и Балашихе — их суммарная стоимость составляет более 940 миллионов рублей. Следствие установило и арестовало имущество, которое было в собственности фигурантов дела, в 1,4 миллиарда рублей.

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