У маленькой панды из Московского зоопарка появилось имя

Фото: istock / Hung_Chung_Chih
Малышку-панду из Московского зоопарка, которая родилась несколько месяцев назад, назвали Катюшей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что имя было выбрано с помощью опроса на «Активном гражданине». По данным городского главы, в голосовании приняли участие более 380 тыс. человек.
«С каждым днем малышка становится более крупной, сильной и активной: смотрит, изучает все вокруг, принюхивается к запахам», — написал мэр Москвы.
До этого стало известно, какие питомцы живут дома у белорусского президента Александра Лукашенко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как правильно подобрать коньки
В Коломне начал работать каток с искусственным льдом
50-метровое колесо обозрения в Химках украсили к новогодним праздникам
Алина Юрчак