Украинцами запрещено пожимать руки российским спортсменам на Олимпийских играх

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Президент украинского олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже, в том числе пожимать им руки, передает URA.ru.
Он отметил, что этот вопрос решен с европейскими спортивными организациями и договоренность окончательная.
Ранее ведущие российские телеканалы сообщили, что не планируют устраивать показ будущих Олимпийских игр в Париже. Эту идею поддержал режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, который отметил, что все, кто действительно хотят посмотреть соревнования, найдут для этого другой способ.
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Олег Дикий