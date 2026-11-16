Достижения.рф

ИИ помог задержать разыскиваемого преступника

В Казахстане полицейские задержали преступника с помощью умных очков
Фото: iStock/YakobchukOlena

В Казахстане полицейские задержали находившегося в розыске преступника с помощью «умных» очков с функцией биометрического распознавания лиц. Об этом сообщается на сайте МВД республики.



Задержание прошло накануне в одной из мечетей Шымкента. Система видеоаналитики выявила преступника, которого пытались найти правоохранители города. В ведомстве пояснили, что такие очки передают сотруднику информацию о совпадении непосредственно в поле зрения, поэтому ему не нужно отвлекаться на смартфон или планшет. Это особенно полезно при патрулировании мест массового скопления людей, где важно вовремя выявлять разыскиваемых.

В министерстве добавили, что технология пока проходит испытания, поэтому у полиции есть лишь один комплект специальных AR-очков. Устройство сверяет лица прохожих с базами данных МВД и выводит уведомление о совпадении прямо перед глазами патрульного.

Ранее в МВД России напомнили об ответственности за скрытую съемку с использованием умных очков.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0