ИИ помог задержать разыскиваемого преступника

16 ноября 2026, 13:57

В Казахстане полицейские задержали преступника с помощью умных очков

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Казахстане полицейские задержали находившегося в розыске преступника с помощью «умных» очков с функцией биометрического распознавания лиц. Об этом сообщается на сайте МВД республики.