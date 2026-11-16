ИИ помог задержать разыскиваемого преступника
В Казахстане полицейские задержали находившегося в розыске преступника с помощью «умных» очков с функцией биометрического распознавания лиц. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Задержание прошло накануне в одной из мечетей Шымкента. Система видеоаналитики выявила преступника, которого пытались найти правоохранители города. В ведомстве пояснили, что такие очки передают сотруднику информацию о совпадении непосредственно в поле зрения, поэтому ему не нужно отвлекаться на смартфон или планшет. Это особенно полезно при патрулировании мест массового скопления людей, где важно вовремя выявлять разыскиваемых.
В министерстве добавили, что технология пока проходит испытания, поэтому у полиции есть лишь один комплект специальных AR-очков. Устройство сверяет лица прохожих с базами данных МВД и выводит уведомление о совпадении прямо перед глазами патрульного.
Ранее в МВД России напомнили об ответственности за скрытую съемку с использованием умных очков.
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