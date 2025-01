Ушел из жизни Дэвид Линч: как вредная привычка убила выдающегося режиссера? Биография, личная жизнь и карьера

Дэвид Линч скончался на 79-м году жизни





«Мне трудно пройти через всю комнату. Это как будто ты идешь с полиэтиленовым пакетом на голове», — говорил режиссер.

Пагубная привычка с восьми лет

«Мне нравился запах табака и его вкус. Я любил прикуривать сигареты. Это было частью моего творческого процесса как художника и режиссера», — вспоминал он.

Режиссер также делился своими попытками избавиться от этой вредной привычки на протяжении многих лет. «Когда становилось сложно, я снова закуривал первую сигарету, и это было как путешествие в рай в один конец. А потом ты снова начинаешь курить», — описывал он свою борьбу с зависимостью.

Серьезный диагноз Дэвида Линча

Дэвид Линч и его супруга Эмили Стоуфл (слева)

(Фото:РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Раньше я никогда не любил выходить из дома, так что это хороший повод», — грустно шутил он.

«Уход из жизни был моим единственным выбором», — говорил он.

Карьера Дэвида Линча, фильмография



Личная жизнь Дэвида Линча

Американский режиссер скончался в возрасте 78 лет, о чем его родные сообщили в социальных сетях.В августе прошлого года Линч делился новостями о своем здоровье, сообщив о диагностированной эмфиземе, а в ноябре он рассказал о своих трудностях с дыханием.Линч не раз признавался, что курение играло значительную роль в его жизни.По информации издания People, Дэвид Линч начал курить в восемь лет. К моменту выхода его первого инди-фильма «Голова-ластик» в 1977 году курение стало неотъемлемой частью его задумчивого артхаусного образа, а сигареты — важным элементом его экранного творчества.В 2020 году у режиссера «Малхолланд Драйв» была выявлена эмфизема. Это хроническое заболевание легких, приводящее к одышке. Эмфизема характеризуется увеличением объема воздуха в легких, что нарушает их анатомическое строение: альвеолы становятся более крупными, а их стенки постепенно разрушаются.При этом заболевании происходит разрушение коллагеновых волокон, отвечающих за эластичность легких. В результате альвеолы теряют способность к нормальному сжатию и разжатию, что приводит к их перераздуванию.Тем не менее, даже после постановки этого диагноза режиссер не сразу смог отказаться от курения. Прошло два года, прежде чем он окончательно бросил эту вредную привычку. Как сообщали СМИ, Линчу пришлось начать использовать дополнительный кислород при физической нагрузке, а также он стал более подвержен другим респираторным заболеваниям. Эмфизема фактически заперла его дома.Болезнь также лишила его возможности заниматься одним из любимых дел — бывать на съемочной площадке. Линч признавался, что едва мог двигаться, не задыхаясь.Дэвид Линч появился на свет 20 января 1946 года в штате Монтана, США. Его дебютный фильм «Голова-ластик» был выпущен в 1977 году. Линч стал известен благодаря таким работам, как сериал «Твин Пикс», а также фильмам «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Шоссе вникуда», «Синий бархат» и другим.Фильм «Малхолланд Драйв» занял первое место в списках лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time Out New York и Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Он также попал в список The Guardian «1000 фильмов, которые стоит увидеть перед смертью». В 2016 году этоа картина возглавила рейтинг лучших кинокартин XXI века по версии BBC.«Синий бархат» считается одним из величайших фильмов 1980-х годов. Американский институт киноискусства включил его в списки 100 самых остросюжетных американских фильмов за последние 100 лет.Фильм «Человек-слон» был номинирован на премию «Оскар» в восьми категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» (Джон Херт), но не получил ни одной статуэтки. В Европе картина была удостоена премий «Сезар» и «BAFTA» в категории «Лучший фильм».Дэвид Линч впервые женился на Пегги Ленц в 1967 году в Чикаго. Через год у них родилась дочь Дженнифер Чемберс, которая впоследствии также стала режиссёром. Однако их брак не продлился долго, и в 1974 году пара рассталась. Во втором браке, который состоялся в 1977 году, Линч связал свою судьбу с Мэри Фиск, сестрой своего друга Джека Фиска. У них родился сын Остин в 1982 году, но через пять лет их отношения закончились.После второго развода Линч начал отношения с актрисой Изабеллой Росселлини, которые длились четыре года. Затем он встречался с монтажёром Мэри Суини, с которой у него в 1992 году родился сын Райли. Они поженились в 2006-м, но через два месяца решили расстаться.В начале 2009 года Линч женился на актрисе Эмили Стоуфл, с которой познакомился во время съёмок «Внутренней империи». Эмили была младше его на 30 лет. В 2012 году у пары родилась дочь Лула Богиния — в честь персонажа из фильма «Дикие сердцем».В декабре 2023 года после 14 лет брака Линч развёлся с Эмили, которая запросила единоличную опеку над дочерью, оставив ему право на посещение ребёнка.Зависимость, голые мужчины и секс за деньги: скандальные факты о бывшем участнике группы Hi-Fi Мите Фомине Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова «Отец погряз во зле»: отказ Марии Машковой вернуться в Россию, предательство родины и ссора с родителем на почве СВО