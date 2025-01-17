Ушел из жизни Дэвид Линч: как вредная привычка убила выдающегося режиссера? Биография, личная жизнь и карьера

В августе 2024 года Дэвид Линч сообщил о своей диагностированной эмфиземе, из-за которой он больше не мог покидать дом, так как даже простуда могла представлять для него опасность. 16 января стало известно о кончине режиссера. Как жил и от чего на самом деле умер Линч расскажет «Радио 1».