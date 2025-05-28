Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву
Средства ПВО Минобороны РФ отразили атаку еще двух украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет мэр города в своем telegram-канале.
Эти дрона стали 13 и 14, которые ликвидировали по пути на Москву. Ранее Собянин сообщал о сбитии 12 беспилотников на подлете к столице.
При этом взрывы раздаются в московском Троицке. В опубликованном видео слышен звук пролетающего дрона, после чего последовал сильный грохот. Людям пришлось прятаться под ближайшие деревья.