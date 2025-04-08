В аэропорту двух российских регионов ввели ограничения для безопасности

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Временные ограничения на вход и выход самолетов ввели в аэропорту Волгограда и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сказано в публикации.Кореняко уточнил, что меры введены для безопасности полетов. В минувшую пятницу, 4 апреля, Кореняко сообщал об ограничениях на полеты во Внуково. Кроме того, ограничения действовали в Жуковском и Домодедово. Позже их сняли. В марте сообщалось об ограничениях в аэропортах Саратова из-за угрозы атаки дронов. Тогда был введен план «Ковер».
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Никита Кротов