В архитектурном бюро «Студия-17» прокомментировали убийство Супоницкого

09 октября 2025, 14:33

Архитектор Гайкович: убийство Супоницкого — большая трагедия

Фото: iStock/inga

Руководитель архитектурного бюро «Студия-17» Святослав Гайкович рассказал, что был лично знаком с Александром Супоницким, которого 8 октября убили в собственном доме у лифта на глазах у дочери.





Напомним, известного 70-летнего архитектора Александра Супоницкого застрелили на улице Кременчугской в Санкт-Петербурге. Подозреваемым называют 50‑летнего предпринимателя Константина Козырева, у которого в 2019 году архитектор взял в долг $3 680 000.





«Для меня он был просто Сашей. Мы были с ним дружны. Симпатичный человек. Талантливый архитектор. Безусловно, его убийство – большая трагедия», — сказал Гайкович в разговоре с «Петербургским дневником».