В Госдуме прокомментировали учреждение двух новых праздников в России

04 ноября 2025, 19:54

Депутат Бессараб поддержала учреждение Путиным двух новых праздников в России

Фото: iStock/rarrarorro

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала учреждение в России двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов и Дня языков народов РФ.





Депутат подчеркнула, что нововведения важны на фоне того, что в ряде бывших стран СНГ применяются строгие меры против носителей русского языка.





«И тем более ценно, что наш лидер говорит о важности многоязычия, многоконфессиональности нашей страны. Важности каждого малого народа, его идентичности, сохранения его традиций, его культуры и его языка, потому что без языка человек теряется», – заявила Бессараб.