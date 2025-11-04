В Госдуме прокомментировали учреждение двух новых праздников в России
Депутат Бессараб поддержала учреждение Путиным двух новых праздников в России
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала учреждение в России двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов и Дня языков народов РФ.
Депутат подчеркнула, что нововведения важны на фоне того, что в ряде бывших стран СНГ применяются строгие меры против носителей русского языка.
«И тем более ценно, что наш лидер говорит о важности многоязычия, многоконфессиональности нашей страны. Важности каждого малого народа, его идентичности, сохранения его традиций, его культуры и его языка, потому что без языка человек теряется», – заявила Бессараб.
По её словам, особенно символично, что объявление о праздниках совпало с Днём народного единства, что помогает лучше понять цели и задачи инициативы.
Ранее президент Владимир Путин учредил эти праздники: День коренных малочисленных народов России будет отмечаться 30 апреля, а День языков – 8 сентября.