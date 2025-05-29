В Калуге ввели временные ограничения на работу аэропорта
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на несколько регионов России. Под удар попали Москва, Московский район и Липецкая область. В столице обломки дрона упали на многоквартирных дом на юго-западе города. В Липецкой области раздалось несколько взрывов из-за работы ПВО по вражеским целям.