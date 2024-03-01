В Коломне пройдет профориентационное мероприятие для студентов

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«Быть водителем гордо и престижно. Современный водитель — человек, который обеспечивает продовольственную и энергетическую безопасность нашей Родины. Работая в транспортной отрасли — Вы можете развиваться и формировать свое будущее. Стабильный заработок позволит вам создать семью, строить планы и достигать поставленных задач. Сегодня мы с лучшими ТК страны формируем для вас максимально комфортные условия труда, стабильный заработок и социальную защищенность. Добро пожаловать к нам — новые водители России», — поделился президент организации «Водители России» Олег Торош.
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