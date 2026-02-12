В Кремле озвучили условия возобновления полноценной работы WhatsApp*

12 февраля 2026, 03:31

Песков: Возобновление работы мессенджера WhatsApp* возможно при соблюдении законов РФ

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Возобновить полноценную работу в России WhatsApp* сможет лишь при условии соблюдения российского законодательства и готовности к диалогу. Такую позицию озвучил в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Представитель Кремля пояснил, что судьба сервиса напрямую зависит от действий корпорации, которой он принадлежит. Если компания выполнит требования РФ и вступит в переговоры с властями, тогда появится реальная возможность договориться.



