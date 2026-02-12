В Кремле озвучили условия возобновления полноценной работы WhatsApp*
Песков: Возобновление работы мессенджера WhatsApp* возможно при соблюдении законов РФ
Возобновить полноценную работу в России WhatsApp* сможет лишь при условии соблюдения российского законодательства и готовности к диалогу. Такую позицию озвучил в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что судьба сервиса напрямую зависит от действий корпорации, которой он принадлежит. Если компания выполнит требования РФ и вступит в переговоры с властями, тогда появится реальная возможность договориться.
Юрист заявил, что РКН может в любой момент ограничить или запретить Telegram в РФ
При сохранении нынешней бескомпромиссной позиции и полном игнорировании российского законодательства никаких шансов на возвращение у WhatsApp* не останется, добавил Песков.
В 2025 году Роскомнадзор сообщал, что начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp* из-за повторных нарушений законодательства. В ведомстве назвали мессенджер площадкой для «вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность».