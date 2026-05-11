В Латвии полиция остановила женщину из-за сумки в цветах флага РФ
Жительницу Латвии остановили из-за сумки, расцветка которой напоминала российский флаг. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел 9 мая. Внимание местных полицейских привлек аксессуар бренда Tommy Hilfiger с полосками синего, белого и красного цветов. При этом порядок полос отличался от официального расположения цветов на флаге России, однако визуального сходства оказалось достаточно для проверки.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как полицейские остановили гражданку, изучили ее документы и отпустили. На записи слышны ироничные комментарии свидетелей, которые удивляются действиям полиции.
Ранее сообщалось, что шеольникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время.
