В Москве увидели первый снег
В Москве в ЦАО пошел первый снег
В Москве выпал первый снег в этом сезоне. Видеозапись осадков опубликовала «Лента.ру».
Снег заметили в центре столицы, в Мещанском районе. На кадрах, снятых горожанами, видны белые хлопья, падающие с неба.
Ранее мощный снегопад парализовал трассы Челябинской области и Башкортостана. Снег с дождем образовал гололед на дорогах. В Госавтоинспекции попросили водителей по возможности не выезжать на трассы на летней резине и посоветовали брать в дорогу тёплые вещи и инструменты для поломок.
Кроме того, синоптик предупредил о ночных морозах в Москве. Подробности — в нашем материале.
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