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В Москве увидели первый снег

В Москве в ЦАО пошел первый снег
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Москве выпал первый снег в этом сезоне. Видеозапись осадков опубликовала «Лента.ру».



Снег заметили в центре столицы, в Мещанском районе. На кадрах, снятых горожанами, видны белые хлопья, падающие с неба.

Ранее мощный снегопад парализовал трассы Челябинской области и Башкортостана. Снег с дождем образовал гололед на дорогах. В Госавтоинспекции попросили водителей по возможности не выезжать на трассы на летней резине и посоветовали брать в дорогу тёплые вещи и инструменты ​для поломок.

Кроме того, синоптик предупредил о ночных морозах в Москве. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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