В Одинцове прошло открытие Центра общественного наблюдения

Фото: Радио 1
В городском округе Одинцово состоялось открытие центра общественного наблюдения за выборами Президента РФ. Об этом сообщил корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
На торжественном открытие Центра общественного наблюдения (ЦОН) присутствовали Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
ЦОН и количество дней для выборов были сформированы на основе запросов граждан, которые будут участвовать в выборах.
Стоит отметить, что степень готовности по линии общественного мониторинга, общественного наблюдения Московской области находится на максимальном уровне.
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«Центр общественного наблюдения Подмосковья – это пример для каждого региона, как можно организовать с помощью цифровых технологий и достижения техники на самом высоком уровне выборнный процесс. Очень важно поднять градус общественного наблюдения, повысить открытость проведения выбранной кампании, доступность к любой информации. Сегодня прошло разделение ключей в ЦИКе, и каждый регион получит свои ключи и доступ к наблюдению. <…> Результаты выборов и процесс организации находятся в самой прямой связи. Очень радостно, что появляются новые инструменты для того, чтобы сделать более легитимными выборы и удобными для людей», — поделилась Татьяна Москалькова.
«Сегодня у нас здесь на площадке волейбольного центра «Одинцово» открылся наш центр общественного наблюдения, который будет работать все три дня голосования. На подготовленных рабочих местах общественные наблюдатели на протяжении всех трех дней голосования будут в режиме онлайн видеть прямую трансляцию всего того, что происходит на избирательных участках Московской области. Хотела сделать бы акцент на качестве картинки — оно уникальное. С любого участка можно взять не только видео, но и запись со звуком. Сейчас стена действительно уникальна. Поэтому мы надеемся на то, что вот эта положительная динамика, в том числе и связанная с качеством прозрачности этого процесса, она сложится в такую большую конструктивную работу», заключила Татьяна Дмитриева.
Стоит отметить, что степень готовности по линии общественного мониторинга, общественного наблюдения Московской области находится на максимальном уровне.
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Мира Полтева