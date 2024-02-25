В Общественной палате Подмосковья рассказали про роль общественного наблюдателя

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В марте 2024 года в России состоятся восьмые по счету выборы главы государства. Россияне смогут отдать свой голос за будущего президента России в избирательных участках или поучаствовать в голосовании дистанционно. Некоторые избиратели смогут проголосовать досрочно, посетив ближайший избирательный участок. Предварительно проголосовать можно будет, в том числе за рубежом.
Заместитель председателя общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева в эфире «Радио 1» рассказала, в чем заключается роль общественно наблюдателя.
«Она качественно не отличается от роли наблюдателя в принципе. Это совершеннолетний человек, который не является представителем органов власти, выборных должностей, дееспособный. Что касается общественного наблюдения, это человек, который прошел соответствующую подготовку, получил знания, подтвердил свою квалификацию, получил направление от Общественной палаты Московской области, закрепился за участком. Это человек, который имеет право находиться на участке на протяжении всего непрерывного цикла голосования и наблюдать за подсчетом голосов, заполнением итоговых протоколов и так далее», — пояснила Дмитриева.
«И вот с 2018 года к нам приходят люди, которые говорят, мы хотим видеть собственными глазами весь цикл этого процесса. И благодаря вот такому инструменту, такой площадке, такая возможность появилась. Мы этому очень рады», — поделилась зампред подмосковной Общественной палаты.Она также рассказала, что обучение наблюдателей завершено. Оно проходило во всех муниципальных образованиях Московской области. Дмитриева отметила, что в Подмосковье наибольшее количество избирательных участков по России за счет большой и плотнонаселенной территории.
Напомним, основное голосование на выборах президента России пройдет в этом году с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 часов вечера по местному времени. В эти же дни можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования. Дистанционное голосование будет доступно в 29 регионах страны.
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Алина Юрчак