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В Общественной палате Подмосковья рассказали про роль общественного наблюдателя

25 февраля 2024, 09:37
Фото: МИСК МО

Фото: МИСК МО

В марте 2024 года в России состоятся восьмые по счету выборы главы государства. Россияне смогут отдать свой голос за будущего президента России в избирательных участках или поучаствовать в голосовании дистанционно. Некоторые избиратели смогут проголосовать досрочно, посетив ближайший избирательный участок. Предварительно проголосовать можно будет, в том числе за рубежом.

Заместитель председателя общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева в эфире «Радио 1» рассказала, в чем заключается роль общественно наблюдателя.

«Она качественно не отличается от роли наблюдателя в принципе. Это совершеннолетний человек, который не является представителем органов власти, выборных должностей, дееспособный. Что касается общественного наблюдения, это человек, который прошел соответствующую подготовку, получил знания, подтвердил свою квалификацию, получил направление от Общественной палаты Московской области, закрепился за участком. Это человек, который имеет право находиться на участке на протяжении всего непрерывного цикла голосования и наблюдать за подсчетом голосов, заполнением итоговых протоколов и так далее», — пояснила Дмитриева.

Она добавила, что это — глобальный шаг навстречу гражданскому обществу, так как в ОП с 2018 года приходят люди, которые вовлечены, например, в выборную повестку, а бывают те, которые испытывают какое-то определенное недоверие. Такие люди приходят и заявляют, что хотят видеть своими глазами весь цикл процесса голосования. Благодаря такому инструменту, такой площадке, эта возможность появилась.

«И вот с 2018 года к нам приходят люди, которые говорят, мы хотим видеть собственными глазами весь цикл этого процесса. И благодаря вот такому инструменту, такой площадке, такая возможность появилась. Мы этому очень рады», — поделилась зампред подмосковной Общественной палаты.
Она также рассказала, что обучение наблюдателей завершено. Оно проходило во всех муниципальных образованиях Московской области. Дмитриева отметила, что в Подмосковье наибольшее количество избирательных участков по России за счет большой и плотнонаселенной территории.

Напомним, основное голосование на выборах президента России пройдет в этом году с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 часов вечера по местному времени. В эти же дни можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования. Дистанционное голосование будет доступно в 29 регионах страны.

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Жители Харькова массово избавляются от жилья
«Страна.ua»: жители Харькова массово распродают жильё со скидкой 50%
25 февраля 2024, 08:16

Фото: iStock/Inna Dodor

Жители Харькова начали в срочном порядке распродавать свои квартиры, в связи с решением переехать в другой регион Украины или за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что в городе произошло значительное падение цен на недвижимость. Люди готовы продать своё жильё с 50%-ой скидкой.

Покинувшая Украину риелтор, чьё агентство продолжает работать в Харькове, рассказала изданию, что подобного кризиса на рынке недвижимости в городе ещё никогда не фиксировалось.

Она рассказала, что по таким ценам жильё продают те граждане Украины, которые твёрдо решили больше не возвращаться в Харьков.

А покупателями столь дешёвой недвижимости становятся жители пригорода и области, которые «мигрируют» в Харьков.

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#харьков
#недвижимость
#продажа
#жители
#украина
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В Запорожской области рассказали о выселении людей, не поддерживающих СВО
Балицкий: в Запорожской области не поддерживающих СВО выселяли на Украину
25 февраля 2024, 08:00

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Жителей Запорожской области, не поддерживающих проведение спецоперации и политику России, выселяли на Украину. Об этом в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Он пояснил, что выселить пришлось несколько семей, которые не поддерживали СВО, оскорбляли президента России, а также флаг и гимн государства.

Балицкий подчеркнул, что были и такие люди, которых пришлось выселять принудительно, поскольку переубедить их оказалось невозможно.

Также губернатор рассказал, что были случаи возникновения угрозы для жизни несогласных. Так, например, с ними могли расправиться соседи, а в самом начале СВО фиксировались самосуды.

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#запорожская область
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#украина
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#сво
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На митинге в Тель-Авиве задержали 21 человека
На акции протеста в Тель-Авиве задержали 21 человека
25 февраля 2024, 06:16

Фото: iStock/ alonkorngreen

В Тель-Авиве задержаны 21 участник антиправительственной демонстрации, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местную полицию.
Протесты прошли напротив военной базы Кирья, где располагается штаб-квартира Минобороны страны. В них приняли участие сотни израильтян.

Митингующие требуют продвижения переговорного процесса с палестинским движением ХАМАС, а также отставки правительства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Полиция применила для разгона демонстрантов водометы.

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В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля
В Шереметьево произошла «кратковременная перезагрузка» системы паспортного контроля
25 февраля 2024, 06:01

Фото: iStock/ Pavel Muravev

Кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля произошла в Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба московского аэропорта.
Там уточнили, что это коснулось не всех кабин. Причиной мог стать «большой объем прилетевших одновременно рейсов». Сейчас, как утверждается, система работает штатно.

Очевидцы же сообщали, что в зоне прилета терминала «C» образовалась большая очередь, и пассажиры нескольких рейсов не могут пройти паспортный контроль.

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В столичном регионе 25 февраля ожидаются осадки и порывистый ветер
Синоптики сообщили об осадках и порывистом ветре в столичном регионе 25 февраля
25 февраля 2024, 04:56

Фото: iStock/ Buzun Maksimilian

Облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед ожидают жителей столичного региона в последнее зимнее воскресенье, 25 февраля. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.
Температура в Москве днем составит от 0℃ до 2 ℃, ночью — около –3℃.

В Московской области днем ожидается от –2℃ до 3℃, ночью похолодает до –6℃.

Ветер будет южный со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

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Для одиноких матерей с детьми до 16 лет расширены трудовые гарантии
Расширены трудовые гарантии для одиноких матерей с детьми до 16 лет
25 февраля 2024, 04:17

Фото: iStock/ Kaan Sezer

Российский работодатель больше не может по собственной инициативе уволить матерей-одиночек с ребенком до 16 лет. Соответствующий закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс, вступил в силу 25 февраля.
Такая же трудовая гарантия распространяется на других родственников, которые воспитывают ребенка в одиночку.

По закону одинокой матерью в России считается женщина, которая растит ребенка без отца, если он умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособен, находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании. То есть необходимо доказать, что воспитанием и содержанием ребенка отец не занимается.

Раньше уволить с работы запрещалось матерей-одиночек с детьми до 14 лет. Депутаты и сенаторы решили увеличить возраст ребенка, обратив внимание на то, что родители обязаны обеспечить ребенку получение основного общего образования. А сейчас девятый класс в школе дети заканчивают к 15-16 годам.

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Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
25 февраля 2024, 03:48

Фото: iStock/ Chattrawutt

Более 3 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Больше всего заявок на данный момент подано жителями Московской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Воронежской областей, Чувашии, Алтайского и Пермского краев.

Заявки на ДЭГ будут приниматься до 23:59 мск 11 марта на «Госуслугах». Проголосовать можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Участие в ДЭГ будет доступно жителям из 28 регионов России.

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Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
25 февраля 2024, 02:44

Фото: iStock/ znm

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование",— написано на странице управления в соцсети X.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена.

Соединенные Штаты и Британия с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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Мурашко: треть болезней у россиян связана с неправильным питанием
Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием — Мурашко
25 февраля 2024, 02:11

Фото: iStock/ Daria Kulkova

Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международной выставке-форуме "Россия". Его слова передают «Аргументы и факты».
Мурашко рассказал, что ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые на сегодняшний день являются ведущими причинами смертности населения.

Министр отметил, что медицинские технологии помогают в поддержании здоровья, однако «важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым». А это — ведение здорового образа жизни.

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