В Петербурге конференция по социальной архитектуре объединит более 600 экспертов

13 октября 2026, 09:10

Фото: iStock/kasto80

23–24 октября в Санкт-Петербурге пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В ней примут участие более 600 ученых, экспертов и практиков из более чем 30 стран, среди них — Китай, США, Сербия, Италия, Республика Корея, Иран, Пакистан, Аргентина, Бразилия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Белоруссия.





Основной акцент конференции будет сделан на субъектности — способности личности, социума и государства самостоятельно определять свое будущее и отстаивать этот выбор.





«Сегодня главный вопрос для любой страны — сохранит ли она способность сама определять свое будущее. Технологии, цифровые платформы и искусственный интеллект меняют жизнь быстрее, чем общество успевает это осмыслить. Социальная архитектура помогает превращать представления о будущем в конкретные проекты и совместные действия», — заявил директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.