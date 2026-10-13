В Петербурге конференция по социальной архитектуре объединит более 600 экспертов
23–24 октября в Санкт-Петербурге пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В ней примут участие более 600 ученых, экспертов и практиков из более чем 30 стран, среди них — Китай, США, Сербия, Италия, Республика Корея, Иран, Пакистан, Аргентина, Бразилия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Белоруссия.
Основной акцент конференции будет сделан на субъектности — способности личности, социума и государства самостоятельно определять свое будущее и отстаивать этот выбор.
«Сегодня главный вопрос для любой страны — сохранит ли она способность сама определять свое будущее. Технологии, цифровые платформы и искусственный интеллект меняют жизнь быстрее, чем общество успевает это осмыслить. Социальная архитектура помогает превращать представления о будущем в конкретные проекты и совместные действия», — заявил директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.
По его словам, за год после первой конференции, которая состоялась в декабре 2025 года и собрала участников из 28 стран, социальная архитектура в России сделала значительный шаг от теоретических изысканий к практическому внедрению. Ведущие университеты запустили специализированные магистерские программы, что способствует формированию нового поколения профессионалов.
Главным событием станет пленарное заседание под названием «Человек, общество и государство как участники проектирования будущего». Эксперты обсудят, кто формирует цели технологического и социального прогресса, а также какие задачи человек готов переложить на технологии. Особое внимание будет уделено концепции социальной архитектуры, которую Россия предлагает мировому сообществу.
Программа мероприятия включает шесть тематических секций и круглых столов. Среди обсуждаемых тем — неравномерность доступа стран к будущему, взаимодействие человека и технологий, а также роль государства и цифровых платформ. Отдельный круглый стол будет посвящен роли СМИ в формировании представлений о будущем.
На второй день конференции запланированы форсайт-сессия на тему «Молодежь как субъект будущего» и круглый стол, посвященный сохранению субъектности в условиях развития искусственного интеллекта. Также будут представлены модель компетенций социального архитектора и стандарт проектной деятельности в этой области.
Среди зарубежных спикеров — один из ведущих идеологов современного Китая Чжан Вэйвэй. На мероприятии выступят сербский эксперт по вопросам Евразии и формирования нового мирового порядка Душан Пророкович, американский экономист и политолог, специализирующийся на санкционной политике и экономической дипломатии Джон Кавулич. Среди участников конференции — итальянский журналист, исследователь России и постсоветского пространства Элизео Бертолази, а также эксперт по интеграционным процессам в Центральной Азии Кубатбек Рахимов.
С российской стороны выступят начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В программе также заявлен председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ, научный руководитель Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев.
В обсуждении примут участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, председатель Координационного совета Российского общества «Знание», генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Фёдоров, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Среди спикеров — член-корреспондент РАН, глава кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, президент Российской ассоциации политической науки и председатель Комиссии Общественной палаты РФ по науке и образованию Оксана Гаман-Голутвина. Также в мероприятии примет участие философ, директор учебно-научного центра «ВПШ имени И. Ильина» Александр Дугин.
Конференция состоится в Музейно-выставочном центре «Россия — моя история». Ее инициаторами выступают АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет. Регистрация участников и докладчиков открыта на официальном сайте конференции.