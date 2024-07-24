В Подмосковье провели более 81 тыс. лабораторных исследований фруктов и ягод

Суд в Тамбове признал бизнес Шефлера «экстремистским объединением», обвинив в финансировании ВСУ. В связи с этим его активы в России, включая водочные заводы «Амбер Талвис» и «СПИ-РВВК», были переданы в доход государства, сообщили в РБК.