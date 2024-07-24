В Подмосковье провели более 81 тыс. лабораторных исследований фруктов и ягод

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Около 81,8 тыс. лабораторных исследований фруктов, ягод и бахчевых культур провели специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За первое полугодие текущего года на ветеринарно-санитарную экспертизу отправили более чем 33 тысячи проб ягод, фруктов и бахчевых, специалисты провели 81,8 тыс. лабораторных исследований на различные показатели, включая уровень нитратов, радиацию и вкусовые качества образцов», — говорится в сообщении.По итогам лабораторной экспертизы с реализации было снято около 950 килограммов продукции в связи с несоответствием по органолептическим показателям.
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