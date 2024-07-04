В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» решен, сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания. Об этом пишет РИА Новости.
«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что власти региона находятся в контакте с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания мемориала.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны. Погибли 145 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» в Красногорске, возможно, после восстановления передадут под выставочные площади здания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова