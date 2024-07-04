В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта

Седьмого мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления расскажет редакция «Радио 1».