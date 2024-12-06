В подмосковных дворах с начала ноября эвакуировали около 100 транспортных средств

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала ноября в Московской области за неправильную парковку было эвакуировано около 100 автомобилей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.В случае эвакуации автомобиля необходимо выполнить следующие шаги:
- Позвонить по номеру 112, где оператор предоставит информацию о месте расположения специализированной стоянки.
- Перед тем как направиться на стоянку, необходимо очно посетить территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для получения протокола об административном правонарушении. В документе инспектор сделает отметку о возможности получения автомобиля.
- С полученной копией протокола нужно направиться на спецстоянку для получения транспортного средства.
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