В редакции КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

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В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях будут установлены санкции за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Соответствующая статья будет добавлена в свод законов. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс и Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию с 89-летней пенсионеркой, которой отказали в посадке на самолет из-за трости, которую она хотела взять с собой в качестве ручной клади без дополнительной платы.
В ответе на обращение говорится, что проект КоАП был дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».
Гибатдинов отметил, что введение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади часто становится предметом дискуссий в обществе. По его словам, это происходит из-за того, что в настоящее время в законодательстве РФ не предусматривается ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.
До этого депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ проект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ответе на обращение говорится, что проект КоАП был дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».
Гибатдинов отметил, что введение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади часто становится предметом дискуссий в обществе. По его словам, это происходит из-за того, что в настоящее время в законодательстве РФ не предусматривается ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.
До этого депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ проект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова