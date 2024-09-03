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В редакции КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

03 сентября 2024, 08:50
Фото: istockphoto/Ralf Geithe

Фото: istockphoto/Ralf Geithe

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях будут установлены санкции за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Соответствующая статья будет добавлена в свод законов. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс и Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию с 89-летней пенсионеркой, которой отказали в посадке на самолет из-за трости, которую она хотела взять с собой в качестве ручной клади без дополнительной платы.

В ответе на обращение говорится, что проект КоАП был дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».



Гибатдинов отметил, что введение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади часто становится предметом дискуссий в обществе. По его словам, это происходит из-за того, что в настоящее время в законодательстве РФ не предусматривается ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.

До этого депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ проект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На подмосковных площадках «Мегабак» собрали 300 кг батареек
03 сентября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Около 300 килограммов использованных батареек собрали на подмосковных площадках «Мегабак» для вторичной переработки с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В министерстве подчеркнули, что батарейки относятся ко второму классу опасных отходов, просто выбрасывать их в мусор нельзя.
«При этом даже таким отходам можно подарить вторую жизнь. К примеру, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор из вилки и ложки или килограмм удобрений», — отмечается в сообщении.
Жителям Подмосковья также напомнили, что в регионе сдать батарейки на вторсырьё можно не только на площадках «Мегабак», но и в сетевых супермаркетах «Перекрёсток» и «ВкусВилл».

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#московская область
#подмосковье
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NYT: Глобальное потепление приведёт к массовому обрушению мостов в США
03 сентября 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Ultima_Gaina

Соединённым Штатам в недалёком будущем грозит массовое обрушение мостов. Причина этого заключается в значительном потеплении климата.
Об этом пишет газета The New York Times. Авторы публикации указывают, что экстремальная жара и участившиеся наводнения в последние годы, связанные с изменениями климатических условий, способствуют быстрому износу материалов, из которых сделаны мостовые сооружения. Результатом этого стала пока малозаметная, но постоянно растущая угроза безопасному перемещению людей и товаров по стране.

Специалисты указывают, что износ мостов уже сейчас оказывает влияние на стоимость перевозок и логистические цепочки в США. Как рассказал изданию профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, американские мосты и материалы, из которых они сделаны, не рассчитаны на аномальную жару, с которой приходится сталкиваться в последние годы. Резкие изменения температур заставляют мостовые конструкции постоянно сжиматься и расширяться, приводя к их износу и разрушению.

Эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов из-за их износа станет массовым явлением по всей стране, заключают авторы материала.

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Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
03 сентября 2024, 07:09

Фото: istockphoto/saiko3p

Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке. Об этом информирует РИА Новости.
Во Владивостоке на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Он продлится с 3 по 6 сентября. Генеральным информационным партнером форума является агентство РИА Новости.

В первый день форума, помимо прочего, пройдет второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия начнутся в 10:00 по местному времени (3:00 по московскому времени).

На площадке уже работают стенды различных министерств и ведомств, включая Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзор, Генеральную прокуратуру, Министерство промышленности и торговли, Федеральную службу по труду и занятости, Министерство науки и высшего образования. Также представлена экспозиция МЧС.

Кроме того, на площадке работают стенды крупных корпораций, таких как ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбербанк, Роснефть. Для гостей форума будет работать ресторан «Рыбный дом» Росрыболовства. В отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума — автомобиль китайского бренда HONGQI.

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#сбербанк
#мероприятия
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#рф
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Фаддеев день 3 сентября: Что нужно делать для привлечения благополучия и как найти суженого
Верующие отметят праздник в честь святого Фаддея 3 сентября
03 сентября 2024, 00:00

Фото: Istockphoto/ galitskaya

3 сентября православные христиане отмечают День памяти апостола Фаддея, одного из 70 учеников Христа. После воскрешения Иисуса, Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Также святой основал два храма в Эссе и Бейруте. В народе праздник именовали «Фаддеев день».
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 3 сентября, что можно и нельзя делать в Фаддеев день.

Фаддеев день: История праздника

Фаддей обратил в христианство князя Авграйя, которого святой излечил от тяжелой проказы благодаря своим проповедям. Авгай хотел наградить чудотворца, но тот отказался принимать дары и отправился проповедовать по миру. Жизненный путь святого закончился в Бейруте, где он основал церковь. Апостол Фаддей также считается покровителем семей, что делает этот день особенно значимым.

Традиции на Фаддеев день

3 сентября – это время для духовного очищения. В этот день принято молиться и вспоминать своих близких, особенно тех, кто ушел из жизни. Можно просить апостола Фаддея о защите и помощи в семейных делах. Рекомендуется проводить больше времени с семьей.

Также в этот день созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все плоды до полудня. Яблоки должны были успеть остыть, чтобы на следующий день их можно было спрятать в темное место. По народному поверью, 3 сентября считался лучшим днем, чтобы начать сеять в огороде щавель.

Фото: Istockphoto/ Natalia Rusanova

Приметы на Фаддеев день

На 3 сентября существует множество примет, связанных с погодой и природой. Например, если в этот день идет дождь, то осень будет теплой. Если же солнце светит ярко, то зима ожидается холодной и снежной. Также в народе говорят, что если на Фаддея много рябины, то зима будет суровой. Пожелтевшие на Фаддея верхушки берез говорили о том, что осень будет ранняя. Если листья наоборот, пожелтели снизу, то холода наступят нескоро.

Что можно делать на день Фаддея

  • 3 сентября девушкам рекомендовалось ходить с распущенными волосами, по приданию, это обеспечивало длинную и густую шевелюру в будущем.
  • Незамужним девам советовали проводить больше времени у окна, где мимо должен пройти будущий суженный.
  • Этот день также считался удачным для путешествий.
  • А чтобы защитить свой дом от напасти, привлечь удачу и благополучие, считалось полезным посыпать углы яичной скорлупой.
  • Можно было квасить капусту – люди верили, что в этот день она приобретала целебные свойства.
Фото: Istockphoto/ Liudmila Chernetska

Чего на Фадеев день делать нельзя

  • Не стоит слушать чужих советов.
  • Нельзя отпускать детей гулять в одиночку.
  • Чтобы не было сглаза, нельзя смотреть в карие или темные глаза.
  • Нельзя готовить блюда из яблок – по приданию это может привести к разладу в семье.
  • Нельзя ходить в гости и принимать гостей не из числа родственников. Считается, что это привлечет конфликты с людьми.
  • Нельзя расстраиваться и огорчать других, так как негативные мысли привлекут несчастье.
День памяти апостола Фаддея – это не только религиозный праздник, но и возможность для задуматься о своих поступках, укрепить семейные связи и обратиться к апостолу за помощью. Приметы и обычаи, связанные с этим днем, помогают сохранить традиции и передать их следующим поколениям.

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Клименко: История Telegram не заканчивается на Дурове
Клименко: Telegram продолжит работать даже в случае ареста Дурова
02 сентября 2024, 22:58

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова. Об этом сообщил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По данным Клименко, к самому мессенджеру у правоохранительных органов претензий нет и история Telegram не заканчивается на Дурове. Эксперт привел пример с «ВКонтакте», откуда ушел Павел Дуров, что никак не отразилось на работе соцсети. Более того, платформа продолжает активно развиваться.
«Интернетовские компании все, как правило, живут в режиме «а что, если завтра системный администратор заболеет? а что, если завтра главный программист, прости господи, умрет?». Все что угодно бывает в этой жизни, поэтому всегда есть какие-то копии, всегда есть какие-то наработки», – сказал Клименко в интервью АиФ.

Также эксперт добавил, что Telegram максимум будет спокойнее развиваться в случае ареста владельца.

Ранее Французская прокуратура сообщила, что расследование по делу Дурова может продолжаться несколько месяцев. После чего следствие либо завершится, либо дело передадут в уголовный суд. Сейчас по имеющимся обвинениям бизнесмену грозит до 10 лет колонии.

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#расследование
#telegram
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Депутат Даванков призвал повысить цену патента для мигрантов
02 сентября 2024, 22:26

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил о необходимости повышения стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза до 250 тыс. рублей в год.
«Сейчас мигранты платят восемь тысяч в месяц и занимаются непонятно чем. Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Даванков.

Ранее председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.

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#рф
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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Автоматика снова отключила высоковольтную линию на Запорожской АЭС
02 сентября 2024, 22:02

Фото: iStock/AB Photography

На Запорожской АЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Об этом сообщает вечером 2 сентября официальный телеграм-канал ЗАЭС.
«Собственные нужды АЭС запитали от линии 750кВ «Днепровская», – сообщают представители электростанции.

Сейчас на Запорожской АЭС все блоки находятся в состоянии «холодный останов». На станции заверили, что оборудование обслуживается по всем регламентам и строго контролируется радиационная безопасность.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», – уточнили на ЗАЭС.

Аналогичное отключение линии «Ферросплавная-1» уже происходило на Запорожской АЭС утром 23 августа. Тогда электростанцию так же запитали «Днепровской» линии.

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#оборудование
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#отключение
#заэс
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Финдиректор РФС погиб при крушении Ми-8 на Камчатке
02 сентября 2024, 21:14

Фото: iStock/Boris Ipatov

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что Замятин был человеком, который очень любил футбол и стремился сделать его лучше.

Он добавил, что союз окажет финансовую поддержку семье погибших, а также полностью оплатит расходы на организацию похорон.

Напомним, что утром 31 августа с радаров пропал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. 2 сентября МЧС России сообщило, что на месте крушения были обнаружены тела всех 22 погибших.

Замятин стал финансовым директором РФС летом 2020 года. Также он начал строить карьеру в Минэнерго России. Ранее работал в финансовых отделах «Газпрома».

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#камчатка
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Индекс запасённой Солнцем энергии достиг рекордного показателя в XXI веке
ИКИ РАН: индекс солнечного цикла достиг рекорда в 2024 году
02 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/egal

Индекс солнечного цикла, указывающий на запасённую в звезде энергию, достиг почти рекордных для XXI века значений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Отмечается, что среднее значение индекса в августе эгото года составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только нынешнего 25-го, но и предшествовавшего ему 24-го солнечного цикла, максимум которого был зафиксирован в 2012-2014 годах.

Абсолютным рекордом нынешнего столетия стал лишь показатель 2000 года, когда было зафиксировано значение в 244.

По словам Богачёва, нынешняя ситуация оказалась неожиданной для учёных, которые прогнозировали показатели в два раза ниже. Однако они убеждены, что нынешние значения промежуточные, а максимальную активность стоит ждать в следующем году.

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