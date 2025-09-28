В Роспотребнадзоре сообщили об инновационном изобретении для лечения рака
Ученые Роспотребнадзора получили патент на инновационное изобретение, открывающее новые перспективы в лечении онкологических заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о разработке специалистов Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной.
Открытие представляет собой химерный иммунотоксин, созданный на основе белка ротавируса, и относится к областям молекулярной иммунологии, биотехнологии и медицины.
Новый иммунотоксин демонстрирует высокую эффективность против раковых клеток, содержащих уникальный маркер — муцин 1 (MUC1).
«Иммунотоксин состоит из двух основных компонентов: антитела, связывающегося с MUC1 на поверхности раковых клеток; пептида, полученного из ротавирусного белка, который способствует уничтожению этих клеток», — цитирует РИА Новости данные Роспотребнадзора.По словам специалистов, эта разработка может сделать лечение рака более эффективным и менее травматичным для борющихся с онкологией.
