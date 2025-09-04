В России вводят подтверждение возраста по биометрии на кассах самообслуживания
Поволоцкий: проверка возраста по биометрии в магазинах начнётся уже этой осенью
В России осенью 2025 года будет запущен пилотный проект по биометрической проверке возраста на кассах самообслуживания. Соответствующую информацию озвучил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Как сообщил Поволоцкий, в этом году уже намечены первоначальные тесты системы с последующим вводом в работу.
«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения [возраста по биометрии] на кассах самообслуживания», — сказал Владислав.Поволоцкий добавил, что внедрение данной системы начнётся с Москвы, так как «ритейл хочет посмотреть рентабельность». Таким образом, инициатива направлена на внедрение новой технологии для автоматизированного контроля возрастных ограничений при продаже отдельных товаров.
