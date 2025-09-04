В России вводят подтверждение возраста по биометрии на кассах самообслуживания

04 сентября 2025, 12:01

Поволоцкий: проверка возраста по биометрии в магазинах начнётся уже этой осенью

Фото: Istock/vchal

В России осенью 2025 года будет запущен пилотный проект по биометрической проверке возраста на кассах самообслуживания. Соответствующую информацию озвучил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).





Как сообщил Поволоцкий, в этом году уже намечены первоначальные тесты системы с последующим вводом в работу.



«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения [возраста по биометрии] на кассах самообслуживания», — сказал Владислав.