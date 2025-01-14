В России взлетели цены на новые автомобили

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С начала 2025 года российские бренды автомобилей вынуждены обновить свои прайс-листы в связи с общим ростом цен на транспортные средства. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это связано с двумя основными факторами: перекладыванием утильсбора на стоимость автомобилей и нестабильностью курса рубля.
Автомобильные эксперты отмечают, что обновление цен затронуло широкий спектр моделей, особенно тех, которые были в ограниченном количестве на рынке в декабре прошлого года. В частности, бренд Haval увеличил цены на свои автомобили на сумму от 100 до 200 тысяч рублей для шести моделей. Производитель Cherry также поднял стоимость своего седана Arizzo 8 на 100 тысяч рублей.
Кроме того, АвтоВАЗ планирует обновление своих прайс-листов уже со вторника, 14 января.
С первого января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с новыми реалиями на дорогах. Вступили в силу изменения, касающиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь за превышение скорости на один — два километра в час придется заплатить больше привычных 250 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, АвтоВАЗ планирует обновление своих прайс-листов уже со вторника, 14 января.
С первого января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с новыми реалиями на дорогах. Вступили в силу изменения, касающиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь за превышение скорости на один — два километра в час придется заплатить больше привычных 250 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова