В России захотели увеличить возраст молодежи
Абрамов: Верхнюю планку возраста молодежи в РФ можно повысить до 40-45 лет
Глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов предложил рассмотреть идею повышения верхней планки возраста молодежи в России с 35 до 40-45 лет. Своими мыслями он поделился в интервью с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Абрамов поддержал экспертов, предлагающих пересмотр возрастных границ. Он отметил, что современные тенденции указывают на сдвиг возраста взросления и старения населения.
«Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до) 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — объяснил он.
По мнению Абрамова, все меры государственной поддержки, которые сейчас распространяются на граждан до 35 лет, могли бы быть расширены и на более старшие возрастные группы.
