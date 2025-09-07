В России захотели увеличить возраст молодежи

07 сентября 2025, 02:56

Абрамов: Верхнюю планку возраста молодежи в РФ можно повысить до 40-45 лет

Фото: iStock/JackF

Глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов предложил рассмотреть идею повышения верхней планки возраста молодежи в России с 35 до 40-45 лет. Своими мыслями он поделился в интервью с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).





Абрамов поддержал экспертов, предлагающих пересмотр возрастных границ. Он отметил, что современные тенденции указывают на сдвиг возраста взросления и старения населения.





«Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до) 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — объяснил он.