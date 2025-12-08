В Швеции впервые за 15 лет состоялся неонацистский марш
Шведские ультраправые активисты организовали «Салемский марш» в память об убитом подростке. Об этом пишет Sweden Herald.
В марше приняли участие порядка 150 радикально настроенных лиц. Примерно такое же количество людей вышли на контрпротест, выражая несогласие с идеологией митингующих.
Организаторы приурочили акцию к годовщине гибели 17‑летнего местного жителя, придерживавшегося ультраправых взглядов. Молодой человек погиб от рук мигранта.
