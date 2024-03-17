В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России

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Голосование на выборах президента России стартовало в Бангкоке и на острове Пхукет в Таиланде, передает РИА Новости.
В Бангкоке избиратели выражают свой выбор в здании посольства Российской Федерации, а на Пхукете — в генеральном консульстве РФ.
Количество голосующих постепенно увеличивается как на Пхукете, так и в Бангкоке. Голосование продлится до 20:00 местного времени.
В Паттайе продление времени голосования до 22:00 мск оказалось необходимым из-за большого числа желающих принять участие в выборах.
В первые два дня голосования на острове Самуи, в Паттайе и Пхукете приняли участие более 4 тысяч человек.
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Количество голосующих постепенно увеличивается как на Пхукете, так и в Бангкоке. Голосование продлится до 20:00 местного времени.
В первые два дня голосования на острове Самуи, в Паттайе и Пхукете приняли участие более 4 тысяч человек.
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Артем Кузьмин