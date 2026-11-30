В Турции прекратила работу популярная у российских туристов платежная система
В Турции перестал работать платёжный сервис Letim, который появился в 2023 году. Туристы из России очень часто пользовались этим цифровым кошельком во время своих поездок. Об этом сообщает РИА Новости.
Ещё в конце октября клиенты потеряли возможность снимать наличные и делать переводы на банковские счета через Letim. Тогда же стало известно о закрытии сервиса. Пользователям предложили потратить остаток средств на покупки или вывести его на свой счет в российском банке.
Сегодня в Letim подтвердили, что он перестал работать в ночь на понедельник. При этом деньги клиентов, которые до сих пор подвязаны под их аккаунт, не сгорели. С 30 ноября россияне могут обращаться в службу поддержки при желании вывести свои средства.
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