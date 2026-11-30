30 ноября 2026, 02:11

В Турции прекратил работу популярный среди российских туристов платежный сервис Letim

Фото: iStock/dikushin

В Турции перестал работать платёжный сервис Letim, который появился в 2023 году. Туристы из России очень часто пользовались этим цифровым кошельком во время своих поездок. Об этом сообщает РИА Новости.