Выборы-2026: какие способы голосования будут доступны избирателям
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы состоится с 18 по 20 сентября 2026 года. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что кампания пройдет в течение трех дней, а гражданам предоставят возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный формат участия.
Избиратели смогут воспользоваться одним из нескольких способов голосования: прийти на участок лично, отдать голос дистанционно с использованием системы электронного голосования (ДЭГ) либо пригласить членов комиссии для голосования на дому, если для этого имеются предусмотренные законом основания.
В ЦИК отметили, что для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо заранее иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также проверить возможность входа в личный кабинет. Оформить заявление для участия в ДЭГ можно включительно до 14 сентября.
После оформления регистрации на дистанционный формат голосования гражданина исключат из списка участников очного голосования. В связи с этим получить бумажный избирательный бюллетень уже не получится. С 18 по 20 сентября потребуется вновь войти в личный кабинет на портале и завершить процесс голосования в электронном виде.
Для граждан, которые в период проведения выборов окажутся вне места своей регистрации, продолжит действовать сервис «Мобильный избиратель». Подать соответствующее заявление можно с 3 августа по 14 сентября через портал «Госуслуги», многофункциональный центр или территориальную избирательную комиссию. Дополнительно с 9 по 14 сентября такая возможность будет доступна в участковых избирательных комиссиях.
Также предусмотрено голосование на дому для граждан, которые из-за состояния здоровья, инвалидности либо необходимости ухаживать за другим человеком не смогут самостоятельно прибыть на избирательный участок. Прием соответствующих заявлений начнется 10 сентября и завершится в 14:00 20 сентября.
Сохранится и привычный формат голосования на избирательных участках. Они будут открыты все три дня — с 8:00 до 20:00. Найти адрес своего участка можно на официальном сайте ЦИК.
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