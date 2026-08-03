Выборы-2026: какие способы голосования будут доступны избирателям

03 августа 2026, 14:03

ЦИК: избиратели смогут выбрать ДЭГ на выборах в сентябре

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы состоится с 18 по 20 сентября 2026 года. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что кампания пройдет в течение трех дней, а гражданам предоставят возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный формат участия.