Выяснилось, в каких городах США смогут проголосовать россияне на выборах в Госдуму

09 сентября 2026, 20:02

РИА Новости: россияне смогут отдать свой голос на выборах в трех городах США

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

В США организовали три избирательных участка для голосования россиян на выборах в Госдуму. Они будут работать в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные данные.