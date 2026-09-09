Выяснилось, в каких городах США смогут проголосовать россияне на выборах в Госдуму
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
В США организовали три избирательных участка для голосования россиян на выборах в Госдуму. Они будут работать в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные данные.
Участки откроются в день голосования с 8:00 до 20:00 по местному времени. Предварительная запись не требуется. В столице и Нью-Йорке избирателям необходимо иметь при себе действующий заграничный паспорт РФ. В Хьюстоне предусмотрели альтернативу: при отсутствии загранпаспорта можно воспользоваться внутренним российским паспортом.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва запланированы на сентябрь и пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин охарактеризовал эту кампанию как ключевое внутриполитическое событие для страны.
Ранее сообщалось, какие способы голосования будут доступны избирателям. Подробности — в нашем материале.
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