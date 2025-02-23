Власьев день 24 февраля: что не нужно делать, чтобы сохранить здоровье и финансовое благополучие, народные приметы

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В народном календаре 24 февраля — Власьев день, который также называют Власья борода в масле, поскольку он считается предвестником Масленицы. Православная церковь в эту дату почитает священномученика Власия Севастийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
В эпоху правления императора Диоклетиана в городе Севастии жил праведный человек по имени Власий. Этот святой, который исцелял души и тела, был избран народом, чтобы вести свою паству к спасению. Во время жестоких гонений на христиан святой Власий не оставлял своих последователей. Он навещал заключённых, поддерживая их дух и утешая в страданиях. Скрываясь от преследователей, он удалился в уединённое место, где проводил время в молитвах и посте.
Однако вскоре воины обнаружили его и доставили в город. По дороге святой исцелял всех, кто нуждался в помощи, и даже животных. В пути он встретил вдову, которая потеряла поросёнка из-за нападения волка. Святой помолился с любовью, и волк вернул украденное, чтобы прославить имя Господа. Когда святой прибыл в город, его заточили в темницу. Узнав о его страданиях, вдова принесла ему еду. Святой благословил её и сказал: «Поминай меня каждый год, и твой дом будет полон изобилия».
В темнице святой претерпел ужасные муки, но его вера оставалась незыблемой. Игемон, стремясь сломить его дух, приказал бросить его в озеро. Но Власий, осенив воды крестным знамением, пошёл по ним, словно по твёрдой земле. Достигнув середины, он обратился к язычникам: «Если ваши боги могущественны, последуйте за мной!» И многие из них нашли свою гибель в пучине.
В тот момент к нему явился ангел Господень, чтобы сообщить о венце, который ждёт его на небесах. Вернувшись к правителю, святой упрекнул его за неверие. За это нечестивый правитель приговорил его к смерти. Святого обезглавили, и праведная женщина Елисса с почтением похоронила его тело на утёсе за городом. От этой святыни многие получали исцеление и утешение, прославляя Бога и святого Власия.
Приметы 24 февраля
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- Если много снега выпало — весна ранняя будет, а май порадует зеленью.
- Если оттепель в этот день — морозы закончились.
- Много длинных сосулек — весна запоздает.
- Гром в этот день — жди сильных ветров.
- Если иней на деревьях появился — морозы еще будут.
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Что можно делать во Власьев день
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1. Посетить церковь — в этот день верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье, особенно в отношении заболеваний горла, а также просят о финансовом благополучии, прощении и укреплении духовной силы.
2. Устроить праздничный обед — подготовка угощений и общение с близкими считается хорошей приметой, способствующей привлечению удачи и гармонии в дом.
3. Провести время с родными — совместные занятия и общение с семьёй укрепляют связи и создают атмосферу любви и поддержки.
4. Позаботиться о животных — угощение домашних любимцев и скота символизирует заботу о них, что, согласно поверьям, приносит радость и счастье в жизнь хозяев.
5. Посетить рынки и ярмарки — этот день считается удачным для покупок и заключения сделок, поэтому стоит воспользоваться возможностью для торговли.
6. Обратиться к образу святого — оставление кусочка масла или ржаного хлеба перед иконой святого является знаком почитания и просьбой о благословении.
Что нельзя делать в этот день
- Бездельничать на Власия строго запрещено. Считается, что это может привести к негативным последствиям и неудачам в делах.
- Оставлять посуду на столе. Это действие может символизировать финансовые потери и обнищание.
- Стучать по столу. Существует поверье, что это может привлечь несчастья в дом.
- Оставлять ножи на столе, это может спровоцировать конфликты с близкими.
- Выносить мусор после наступления темноты. Это может привести к утрате денежных средств и финансовым трудностям.
- Спать ногами к двери. Считается, что такое положение может означать последний сон.
- Оставлять окна и двери открытыми. Это может позволить злым духам войти в дом и принести несчастья.
- Заниматься стиркой. Ожидаются неожиданные неприятности от такого занятия в этот день.
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