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Власьев день 24 февраля: что не нужно делать, чтобы сохранить здоровье и финансовое благополучие, народные приметы

Фото: iStock/TT

Фото: iStock/TT

В народном календаре 24 февраля — Власьев день, который также называют Власья борода в масле, поскольку он считается предвестником Масленицы. Православная церковь в эту дату почитает священномученика Власия Севастийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


В эпоху правления императора Диоклетиана в городе Севастии жил праведный человек по имени Власий. Этот святой, который исцелял души и тела, был избран народом, чтобы вести свою паству к спасению. Во время жестоких гонений на христиан святой Власий не оставлял своих последователей. Он навещал заключённых, поддерживая их дух и утешая в страданиях. Скрываясь от преследователей, он удалился в уединённое место, где проводил время в молитвах и посте.

Однако вскоре воины обнаружили его и доставили в город. По дороге святой исцелял всех, кто нуждался в помощи, и даже животных. В пути он встретил вдову, которая потеряла поросёнка из-за нападения волка. Святой помолился с любовью, и волк вернул украденное, чтобы прославить имя Господа. Когда святой прибыл в город, его заточили в темницу. Узнав о его страданиях, вдова принесла ему еду. Святой благословил её и сказал: «Поминай меня каждый год, и твой дом будет полон изобилия».

В темнице святой претерпел ужасные муки, но его вера оставалась незыблемой. Игемон, стремясь сломить его дух, приказал бросить его в озеро. Но Власий, осенив воды крестным знамением, пошёл по ним, словно по твёрдой земле. Достигнув середины, он обратился к язычникам: «Если ваши боги могущественны, последуйте за мной!» И многие из них нашли свою гибель в пучине.

В тот момент к нему явился ангел Господень, чтобы сообщить о венце, который ждёт его на небесах. Вернувшись к правителю, святой упрекнул его за неверие. За это нечестивый правитель приговорил его к смерти. Святого обезглавили, и праведная женщина Елисса с почтением похоронила его тело на утёсе за городом. От этой святыни многие получали исцеление и утешение, прославляя Бога и святого Власия.

Приметы 24 февраля


Фото: iStock/marvod

  • Если много снега выпало — весна ранняя будет, а май порадует зеленью.
  • Если оттепель в этот день — морозы закончились.
  • Много длинных сосулек — весна запоздает.
  • Гром в этот день — жди сильных ветров.
  • Если иней на деревьях появился — морозы еще будут.

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Что можно делать во Власьев день


Фото: iStock/blinow61

1. Посетить церковь — в этот день верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье, особенно в отношении заболеваний горла, а также просят о финансовом благополучии, прощении и укреплении духовной силы.

2. Устроить праздничный обед — подготовка угощений и общение с близкими считается хорошей приметой, способствующей привлечению удачи и гармонии в дом.

3. Провести время с родными — совместные занятия и общение с семьёй укрепляют связи и создают атмосферу любви и поддержки.

4. Позаботиться о животных — угощение домашних любимцев и скота символизирует заботу о них, что, согласно поверьям, приносит радость и счастье в жизнь хозяев.

5. Посетить рынки и ярмарки — этот день считается удачным для покупок и заключения сделок, поэтому стоит воспользоваться возможностью для торговли.

6. Обратиться к образу святого — оставление кусочка масла или ржаного хлеба перед иконой святого является знаком почитания и просьбой о благословении.

Что нельзя делать в этот день


  • Бездельничать на Власия строго запрещено. Считается, что это может привести к негативным последствиям и неудачам в делах.
  • Оставлять посуду на столе. Это действие может символизировать финансовые потери и обнищание.
  • Стучать по столу. Существует поверье, что это может привлечь несчастья в дом.
  • Оставлять ножи на столе, это может спровоцировать конфликты с близкими.
  • Выносить мусор после наступления темноты. Это может привести к утрате денежных средств и финансовым трудностям.
  • Спать ногами к двери. Считается, что такое положение может означать последний сон.
  • Оставлять окна и двери открытыми. Это может позволить злым духам войти в дом и принести несчастья.
  • Заниматься стиркой. Ожидаются неожиданные неприятности от такого занятия в этот день.

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Порноактеры «отдыхают»: раскрылась правда о тайных секс-оргиях для миллионеров в Тюмени
23 февраля 2025, 17:02

Фото: iStock/Motortion

Тюмень превратилась в эпицентр запретных удовольствий для состоятельных северян. Посетить порочный рай приезжают не только состоятельные люди, но и политики.


Запретные утехи помогают от скуки на дорогих курортах


Богатым россиянам, которые хотят утолить свои самые раскрепощенные эротические желания, теперь необязательно покидать пределы родины. Выяснилось, что новой столицей жарких вечеринок с продолжением стала Тюмень. Елена с супругом Вадимом уже два года — завсегдатаи этих элитных представлений. Их доходы превышают миллионы ежемесячно, а отдых на мировых курортах стал обыденностью. Чтобы получить дозу адреналина и запретного удовольствия, они отправились в тюменские особняки.

По словам Елены, на таких вечеринках встречаются лишь очень обеспеченные люди. Таким оргиям могут позавидовать и порноактеры, отмечает женщина в беседе с Ura.ru.

«Отдыхают там статусные, известные люди. Иногда на закрытых вечеринках происходит такое, что порноактерам и не снилось», — рассказала Елена.

Кто выступает организатором секс-оргий в Тюмени


Организаторами таких мероприятий выступают тюменские бизнесмены. Они арендуют роскошные коттеджи на окраинах города, превращая их в лабиринты страсти. Гости вечеринки находятся под строгой охраной, их кормят и обслуживают на высшем уровне, а также предоставляют внушительный запас презервативов.

Фото: iStock/M-Production

По словам героини рассказа, никакой прибыли организаторы не извлекают. Они лишь координируют процесс, а сами являются такими же «простыми работягами-миллионерами», как и другие участники этого эротического марафона.

Как попасть на элитную оргию в Тюмени


Стоит отметить, что фейсконтроль на мероприятии достаточно жесткий: учитывается как внешность, так и финансовое положение. Вход на вечеринку возможен только по предварительному согласованию.

Первым этапом является собеседование, на котором оценивают внешность, ум и способность сохранять секреты. После чего необходимо заплатить вступительный взнос от 50 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят элитное жилье, алкоголь, еда и все необходимое для комфортного отдыха. Конкретное место вечеринки остается в тайне до последнего. Перед входом у всех участников секс-оргий забирают мобильные телефоны. Малейшее нарушение правил грозит мгновенным исключением из сообщества.

Первая секс-вечеринка


На первую вечеринку супружеская пара приехала с определенным волнением. Их встретил полумрак, запах дорогих духов, а также красивые люди. Елена и Вадим заранее договорились не допускать никаких вольностей — решили для начала присмотреться. Оргия настолько впечатлила героев, что они решили вернуться.

Вторая тайная оргия


На второй вечеринке на входе Елене и Вадиму предложили взять бейдж. Красный — для тех, кто не готов ощутить всю остроту происходящего, желтый — для тех, кто еще держится за мораль, зеленый — для хищников. Елена и Вадим выбрали последний цвет.

Фото: iStock/LightFieldStudios

Вечер начался с шоу-программы, которая сопровождалась алкоголем и закусками. Через пару часов гости стали расходиться по уединенным комнатам. По словам Елены, никакого принуждения на вечеринке нет.

«Спустя пару часов к Вадиму подошла девушка, взяла его за руку и предложила пообщаться наедине, в одной из „тайных комнат“. Он посмотрел в мою сторону, я дала понять, что не против, и они ушли. Спустя десять минут „увели“ уже меня», — рассказала женщина.

За двое суток у каждого из супругов было по три партнера, при этом друг с другом они близости не искали. После таких выходных пара вернулась в Сургут в наилучшем настроении.

Кто посещает тайные оргии в Тюмени


Со временем Елена и Вадим стали постоянными гостями таких тусовок. Новичков на вечеринках мало, а среди завсегдатаев — бизнесмены, мелкие чиновники и даже политики.

«С одной семейной парой мы даже вместе ездили в Турцию, где устраивали свои мини-секс-вечеринки. При этом от знакомых и друзей реальную цель своих поездок в Тюмень мы держим в большом секрете», — отметила Елена.

Она выразила мнение, что знакомые семьи могли бы счесть такое хобби аморальным.

Где проходят лучшие секс-оргии


Супруги пробовали посещать подобные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, но, по заверению Елены, атмосфера там оказалась менее притягательной, чем в Тюмени. Через несколько лет пара рассчитывает прекратить развлекаться на выездных вечеринках, а после этого организовать собственные сек-оргии в Сургуте. Для этого семейная пара уже копит на просторный загородный дом.

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Москвичи пожаловались на заразный вирус с неприятными симптомами
MSK1: москвичи стали жаловаться на вирус с высокой температурой и кашлем
23 февраля 2025, 16:08

Фото: iStock/Choreograph

Москвичи пожаловались на вирус, который распространяется по столице. Об этом проинформировало издание msk1.ru.
По словам заразившихся, у них была температура под 40, насморк и сильный кашель. Одна из жительниц столицы пожаловалась, что болеет уже неделю. Также заразилась и ее родственники.

Согласно информации медиков, анализы у заболевших показали наличие вирусной инфекции. Большинство случаев заражения связано с острыми респираторными вирусными инфекциями, среди них преобладают риновирусы. Из симптомов выделяют: высокую температуру, першение в горле, озноб и насморк.

Врачи призвали жителей и гостей Москвы соблюдать меры предосторожности.

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Экс-игрок «Что? Где? Когда?» иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
23 февраля 2025, 06:37

Ровшан Аскеров* (Фото: Instagram** @roa72)

Против экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* возбуждено три исполнительных производства, а его общая задолженность в России составляет 130 тысяч рублей. Последнее из этих производств было открыто в начале февраля, сообщает РИА Новости.
Ранее Савеловский районный суд трижды штрафовал Аскерова* за нарушение требований законодательства об иностранных агентах.

В августе 2023 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности, в сентябре он получил такой же штраф за отсутствие соответствующей пометки, а в январе прошлого года был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Оперуполномоченного МВД арестовали по делу о крупной взятке
Оперуполномоченного МВД арестовали по делу о крупной взятке
Кроме того, Следственный комитет расследует в отношении него уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров* разместил в соцсетях ложные сведения, которые порочат память маршала Советского Союза Георгия Жукова. В связи с этим он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Как ранее сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы телекомпании «Игра-ТВ» Виктория Селиванова, Аскеров* не участвует в программе «Что? Где? Когда?» и давно покинул Россию.

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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в марте
Вильфанд: в марте в европейскую часть России могут вернуться зимние морозы до -13
23 февраля 2025, 05:49

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных похолоданиях в марте на европейской территории страны, передает РИА Новости.
По словам Вильфанда, температура может опуститься до минус 10-13 градусов, несмотря на необычно теплый январь. Он напомнил, что март по-прежнему считается зимним месяцем, поэтому такие погодные колебания не являются чем-то аномальным.

«Март – это (по сути еще - ред.) «зимний» месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус 10 будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — подчеркнул эксперт.
При этом он отметил, что снег в этом году растает раньше обычного. Однако с зимой прощаться пока не стоит — впереди еще ждут холодные дни.

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#температура
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#погода
#зима
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Оперуполномоченного МВД арестовали по делу о крупной взятке
ТАСС: Сотрудника МВД Китасова обвиняют в посредничестве в крупной взятке
23 февраля 2025, 05:48

Фото: iStock/undefined undefined

Оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павла Китасова обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Дело возбуждено четвертого декабря 2024 года по статье 291.1 УК РФ, в которой также фигурируют «неустановленные лица».

Китасов был арестован в рамках расследования, однако он отрицает свою вину. Материалы дела указывают на серьезные обвинения, но подробности следствия пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов с недостоверной маркировкой.

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