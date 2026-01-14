«Всегда в рабочем»: Депутат Майданов объяснил, почему зевал на заседании Госдумы
Депутат Госдумы Денис Майданов прокомментировал свой зевок на первой пленарной встрече палаты после каникул. Видеозапись с ним распространил Telegram-канал SHOT.
В своём комментарии Майданов отметил, что любой человек может устать или позволить себе минуту расслабления. Он добавил, что рад возможности поднять настроение людям. Кроме этого, депутат пожелал читателям сил и здоровья в наступившем 2026 году.
Майданов подчеркнул, что, несмотря на отдельные моменты, депутаты Государственной Думы постоянно сохраняют рабочую готовность и полностью сосредоточены на своих задачах.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов сменил «понтовый» iPhone на китайский смартфон.
