«Всегда в рабочем»: Депутат Майданов объяснил, почему зевал на заседании Госдумы

Депутат Майданов объяснил причину своего зевка на пленарном заседании Госдумы
Денис Майданов (Фото: Instagram* @maydanov_official)

Депутат Госдумы Денис Майданов прокомментировал свой зевок на первой пленарной встрече палаты после каникул. Видеозапись с ним распространил Telegram-канал SHOT.



В своём комментарии Майданов отметил, что любой человек может устать или позволить себе минуту расслабления. Он добавил, что рад возможности поднять настроение людям. Кроме этого, депутат пожелал читателям сил и здоровья в наступившем 2026 году.

Майданов подчеркнул, что, несмотря на отдельные моменты, депутаты Государственной Думы постоянно сохраняют рабочую готовность и полностью сосредоточены на своих задачах.

Ольга Щелокова

