«Явился в нетрезвом виде»: Как выявить недобросовестного сотрудника на собеседовании

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Каждый работодатель мечтает об идеальном сотруднике, который сможет быть эффективным, собранным, сообразительным, а также преданным компании. Но можно ли определить, подходит вашей фирме сотрудник или нет, не затрачивая уйму времени на обучение и стажировки.
Какие вопросы стоит задавать для проведения качественного собеседования в эфире «Радио 1» рассказала психолог Анастасия Кардиакос.
«Вопросы по поводу семьи. Например, семейное положение — присутствие жены, детей зачастую значит, что человек может нести больше ответственности», — объяснила специалист.
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Далее стоит уточнить, как человек любит проводить своё свободное время — есть ли у него хобби и увлечения. Этот вопрос поможет понять, какими ценностями человек обладает, а также выявить темперамент соискателя.
Вопрос про алкоголь стоит задать прямо, говоря о свободном времени никто не станет уточнять, что любит выпить. Помимо этого, необходимо отдельно спросить о количестве, которое может позволить себе человек.
«Не боитесь ли вы определенной ответственности? (Можно перечислить риски и спросить, какие действия предпримет соискатель, подготовьте кейсы)», — советует Кардиакос.
Ещё немного больше о ценностях и приоритетах соискателя можно узнать, спросив, куда бы он потратил крупную премию.
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Разумеется, необходимо задать стандартные вопросы о предыдущем месте работы. Углубившись в понимание профессиональных качеств собеседника, можно спросить, как повёл бы себя соискатель на месте работодателя, если бы сотрудник нарушил правила трудового договора.
«Можно даже спросить так: какие меры предприняли бы вы, если ваш сотрудник нарушит договоренности? Например, будет бездельничать, нарушит регламент или вообще позволит себе неуважительно отношение (например, к клиентам)», — в завершении посоветовала Кардиакос.
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