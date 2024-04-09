Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Явился в нетрезвом виде»: Как выявить недобросовестного сотрудника на собеседовании

«Явился в нетрезвом виде»: Как выявить недобросовестного сотрудника на собеседовании

Психолог Кардиакос объяснила, какие вопросы стоит задавать на собеседовании
09 апреля 2024, 17:23
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Каждый работодатель мечтает об идеальном сотруднике, который сможет быть эффективным, собранным, сообразительным, а также преданным компании. Но можно ли определить, подходит вашей фирме сотрудник или нет, не затрачивая уйму времени на обучение и стажировки.


Какие вопросы стоит задавать для проведения качественного собеседования в эфире «Радио 1» рассказала психолог Анастасия Кардиакос.

«Вопросы по поводу семьи. Например, семейное положение — присутствие жены, детей зачастую значит, что человек может нести больше ответственности», — объяснила специалист.

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

Далее стоит уточнить, как человек любит проводить своё свободное время — есть ли у него хобби и увлечения. Этот вопрос поможет понять, какими ценностями человек обладает, а также выявить темперамент соискателя.

Вопрос про алкоголь стоит задать прямо, говоря о свободном времени никто не станет уточнять, что любит выпить. Помимо этого, необходимо отдельно спросить о количестве, которое может позволить себе человек.

«Не боитесь ли вы определенной ответственности? (Можно перечислить риски и спросить, какие действия предпримет соискатель, подготовьте кейсы)», — советует Кардиакос.

Ещё немного больше о ценностях и приоритетах соискателя можно узнать, спросив, куда бы он потратил крупную премию.

Психолог Хорс: позитивное мышление может привести к депрессии
Психолог Хорс: позитивное мышление может привести к депрессии

Разумеется, необходимо задать стандартные вопросы о предыдущем месте работы. Углубившись в понимание профессиональных качеств собеседника, можно спросить, как повёл бы себя соискатель на месте работодателя, если бы сотрудник нарушил правила трудового договора.

«Можно даже спросить так: какие меры предприняли бы вы, если ваш сотрудник нарушит договоренности? Например, будет бездельничать, нарушит регламент или вообще позволит себе неуважительно отношение (например, к клиентам)», — в завершении посоветовала Кардиакос.

Читайте также:

Психолог Дугенцова рекомендовала делать дыхательные упражнения

Психолог Самбурский: Весной больше стресса и выгорания из-за гормонов

Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты
#психолог
#работа
#собеседование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю устранили более 1,2 тыс. дорожных ям
09 апреля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 1200 ям в асфальте устранили работники Мосавтодора за неделю на региональных дорогах в четырёх округах Московской области — Волоколамске, Клину, Шаховской и Лотошине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В округе Лотошино ямы устранили на Волоколамском шоссе. В Клину от дефектов покрытия избавили дорогу в деревне Решоткино и у деревни Савино, а в округе Шаховская — участок на Волочановском шоссе», — говорится в сообщении.
В Волоколамском округе работы проводились на трёх локациях: на Ченецком шоссе, в деревне Ботово, а также в черте города Волоколамск — на Революционной улице.

В министерстве также отметили, что ямы на дорогах ликвидируют во всех округах Московской области, при этом в среднем в одном округе за неделю заделывают около 200 ям.

Читайте также:

Воробьёв сообщил о продолжении работ по ремонту дорожного покрытия

На дорогах Подмосковья ликвидировали более 80% подтоплений

На дорогах Мытищ до 15 июля устранят более 700 кв. м ям
#ямочный ремонт
#ремонт дорог
#дорогимо
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​Подмосковные ветеринары посоветовали раз в год показывать кошку офтальмологу
09 апреля 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Глаза кошек могут быть подвержены различным заболеваниям. Поэтому подмосковная Госветслужба предупреждает о необходимости постоянного ухода за глазами питомцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Причины заболевания глаз животных – инфекционные поражения, травмы когтями и тупыми предметами, опухолевые процессы. Если вовремя не проявить бдительность, питомец может лишиться зрения», – отметили в пресс-службе.
Особое внимание следует уделять профилактике заболеваний глаз питомцев.
«Рекомендуется не реже раза в год проходить осмотр в ветеринарных клиниках. В Подмосковье работают врачи различных специальностей – от хирургов до офтальмологов. Они ответственно подходят к профессии и всегда готовы проконсультировать граждан по профилактике и лечения», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов
В министерстве перечислили симптомы заболевания глаз животных. Это покраснение, слезотечение и лёгкое прищуривание. Чтобы предотвратить негативные последствия, ветврачи рекомендуют периодически осматривать глаза питомцев и промывать гигиеническими каплями.

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки животных в автобусе

В подтопленном парке-приюте в Клину исключили угрозу для животных

Заболевания диких животных африканской чумой свиней в Подмосковье не выявили
#владислав мурашов
#животные
#питомцы
#кошки
#глаза
#офтальмолог
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФАС предупредила Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора
09 апреля 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ведомство изучило практики маркетплейса и сделало вывод о том, что в оферте о реализации товара на сайте компании содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. В ФАС подчеркнули, что указанные действия Wildberries содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Уточняется, что за несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.

Ранее ФАС России установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

Читайте также:

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

Полиция задержала 21 человека после проверки склада Wildberries в Электростали

ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
#полиция
#проверки
#фас
#компании
#нарушения
#сотрудники
#маркетплейс
#интернет-магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве проведут финал областного шахматного турнира «Белая ладья»
09 апреля 2024, 16:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Королёве с 18 по 22 апреля будут проходить финальные областные соревнования по шахматам «Белая ладья». Победители представят регион на всероссийском этапе турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях примут участие команды-победительницы II этапа из муниципалитетов Московской области, команда-победительница регионального этапа прошлого года и коллективы, допущенные по решению тренерского совета Федерации шахмат.
«В 2024 году отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Поэтому помимо соревновательной программы для юных шахматистов организуют экскурсию по городу космонавтов, в Центр управления полётами Роскосмоса и в Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке», – подчеркнули в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заявки для участия в соревнованиях будут принимать до 15 апреля включительно. Их можно отправить по ссылке.

«Белая ладья» – шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреждений. Его проводят ежегодно.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису

Подмосковные велогонщики завоевали высшие награды соревнований по маунтинбайку
#спорт
#минспорт мо
#королёв
#дети
#школьники
#шахматы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили разрешить должникам погашать кредиты прямо в аэропорту
09 апреля 2024, 16:38

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил в правительство РФ запрос с предложением разрешить должникам, которым запрещён выезд за границу, оплачивать штрафы непосредственно в аэропорту при вылете.
Отмечается, что полную сумму штрафа предлагается разрешать выплачивать в аэропортах, на вокзалах и приграничных пунктах с возможностью моментальной выдачи разрешения на вылет.

Даванков отметил, что в настоящее время граждане могут узнать о задолженности через несколько информационных систем, включая «Госуслуги» и ФССП. Однако часто можно столкнуться с тем, что данные на разных ресурсах не актуальны и не синхронизируются между собой.

Такие сбои приводят к тому, что на гражданина не выпускают из страны, хотя на портале «Госуслуги» информация о задолженности не отображается. После этого человек может погасить штраф и получить уведомление от ФССП, но за границу его всё равно не выпустят из-за отсутствия информации в системе «Мир» и т.д.

Читайте также:

Госдума поддержала введение штрафов за назойливые рекламные звонки

В Госдуме призвали пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя
#госдума
#долги
#кредит
#аэропорт
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Давят на скорость, эмоции и авторитет»: Как мошенники отбирают у людей квартиры
Глава «Р-Техно» Ромачёв рассказал, как мошенники выманивают у людей квартиры
09 апреля 2024, 16:37

Фото: iStock/Butsaya

Телефонные мошенники изобрели новую коварную схему развода. Они звонят по телефону, представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковских организаций и говорят, что на потенциальную жертву оформили доверенность. Чтобы не лишиться имущества, человеку предлагают либо перевести деньги на безопасный счёт, либо срочно продать квартиру.
Как мошенникам удаётся обводить людей вокруг пальца и как можно избежать потенциального развода «Радио 1» рассказал генеральный директор частной разведкомпании «Р-Техно» Роман Ромачёв.

По словам эксперта, раньше мошенников интересовали только деньги. Теперь же мелочиться они не намерены и рассчитывают сразу на «отжим» квартиры.

«Я так полагаю, что попытка именно отжать квартиру первоочередная, а если уже получится, то они будут пытаться выманить деньги», — объяснил Ромачёв.

В Подмосковье мошенники начали вымогать деньги у близких военнослужащих
В Подмосковье мошенники начали вымогать деньги у близких военнослужащих

Он также уточнил, что когда с продажей квартиры сталкивается простой человек — его могут ожидать «33 препятствия». У мошенников же есть связи и подельники в нотариальных конторах, банковских организациях, а иногда и в МФЦ. С их помощью сделку получается провести максимально быстро, пока жертва не опомнилась.

«Почему мошенники упоминают правоохранительные органы, спецслужбы? Для того, чтобы вы испугались, чтобы у вас было некое доверие к этим людям, что они реально вам звонят и хотят помочь выйти из этой ситуации. Эта попытка давления на скорость, на эмоции и на авторитет позволяет мошенникам манипулировать своей жертвой», — заявил эксперт.

Ромачёв напомнил, что, к сожалению, чаще всего жертвой мошенников становятся люди преклонного возраста.

Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства
Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства

Он также рассказал, что прежде, чем звонить потенциальной жертве, злоумышленники могут связаться с вашими родственниками и выяснить у них какие-то личные детали, чтобы втереться к вам в доверие при разговоре.

Чтобы избежать потери квартиры и денежных средств Ромачёв советует не принимать важных решений при разговоре со «специалистом» по телефону. Услышав, что на вас якобы оформлена доверенность, лучше положить трубку, пообещав перезвонить, и обсудить этот вопрос с близкими.

Читайте также:

Мошенники выманили у актёра Павла Деревянко 300 тысяч рублей через Telegram

Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»

Украинские мошенники заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
#мошенники
#кредит
#квартира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналистка RT из Германии Хенн получила временное убежище в России
09 апреля 2024, 16:04

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что журналистка приехала в Россию в мае 2022 года. Она была приглашена телеканалом RT для работы в новостной службе, вещающей на немецком языке.

Журналистка пишет и редактирует материалы о политике и экономике в Германии и освещается внутрироссийские события. Она поддерживает политических курс российских властей и не собирается возвращаться в Германию, поскольку не уверена в своей безопасности.

Также Хенн выступила соавтором книги «Честный Донбасс», в которой выразила сомнение по поводу версии властей Германии о спецоперации ВС РФ на Украине. За это её могли осудить на родине якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений.

Хенн обратилась в столичную полицию с просьбой выдать ей миграционный документ, который был оперативно выдан.

Читайте также:

МВД: Две гражданки Британии получили временное убежище в России

МВД: Многодетная семья сбежала из Германии в Россию

Некоторые украинские пленные просят российское гражданство
#мвд
#журналист
#россия
#многодетная германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю потушил более десять возгораний сухой травы
09 апреля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Свыше десяти возгораний сухой травы потушили за неделю с 1 по 7 апреля в трёх городских округах Московской области работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возгорания были потушены в округе Шаховская, Волоколамске и Клину», — говорится в сообщении.
Пожарные добавили, что сухую траву нередко поджигают из-за устоявшегося мнения, что это помогает росту молодой травы, однако на самом деле это не так. В действительности, пал травы очень сложно контролировать, огонь очень быстро распространяется, из-за чего почва истощается, а растения гибнут. Кроме того, жертвами поджога травы становятся звери и птицы, а иногда огонь начинает угрожать и жилищам людей.

В ведомстве отметили, что на время пожароопасного периода в Московской области патрули начали осматривать места массового отдыха жителей на природе, а также контролировать садовые товарищества и детские лагеря.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о последствиях сжигания сухой травы

В Подмосковье обустроят более 5,6 тыс. км минерализованных полос против лесных пожаров

В Мособлпожспасе напомнили о правилах пожарной безопасности в весенний период
#лесные пожары
#пожарная безопасность
#мособлпожспас
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На капремонте Домодедовской школы №2 завершились демонтажные работы
09 апреля 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Демонтаж в рамках капитального ремонта Домодедовской средней школы №2 имени М.Д. Глазова завершён, начались общестроительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Школа должна быть безопасной. Мы постоянно общаемся со строителями, вместе решаем важные вещи», — отметила директор школы Наталья Редькина.
Согласно плану капремонта, в здании отремонтируют кровлю и входные группы, утеплят помещения и обновят инженерные сети. Кроме того, будут заменены окна, обновлены стены, пололки и полы, отремонтированы лестницы. Школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а также сантехникой.

В школе учатся 528 человек, на время капремонта их перевели в школу №7. Завершить все работы и вновь открыть школу №2 планируется к началу нового учебного года.

Читайте также:

Строительная готовность детского клинического центра в Красногорске приблизилась к 90%

В ЖК «Спутник» в Красногорске завершают строительство детсада на 155 мест

На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада
#домодедово
#капитальный ремонт
#капремонт
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф