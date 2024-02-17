За Путина на президентских выборах готовы проголосовать большинство россиян

Фото: сайт Кремля
Большая часть россиян (79%) заявили, что готовы голосовать за кандидата в президенты на выборах 2024 года и действующего главу государства Владимира Путина. Об этом стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«О готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян», — сказано в исследовании.Помимо этого, за кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова хотят проголосовать 4% граждан, за Николая Харитонова от КПРФ — 4% россиян, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 2%.
Ранее Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать высокие технологии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак