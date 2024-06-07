Фото: сайт СК РФ
Задержан подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. По сообщению Следственного комитета, нападавший на Еговцева мужчина житель Лобни, сейчас он в реанимации. Убитый Еговцев успел дать отпор.
Ранее сообщалось об убийстве общественника Антона Еговцева в Подмосковье. Уточнялось, что зампред движения «Зов народа» получил множественные удары ножом. Злоумышленник подкараулил жертву в подъезде и напал.
До этого Еговцеву не раз угрожали, по информации журналистов, нападавший является поклонником жены убитого Екатерины. Супруги обращались к правоохранителям, но на воздыхателя это никак не подействовало.
А тем временем стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково». Детальнее в материале «Радио-1».
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До этого Еговцеву не раз угрожали, по информации журналистов, нападавший является поклонником жены убитого Екатерины. Супруги обращались к правоохранителям, но на воздыхателя это никак не подействовало.
А тем временем стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково». Детальнее в материале «Радио-1».
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Никита Кротов