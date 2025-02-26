Жительница Сургута стала лотерейной мультимиллионершей, пока жарила блины

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Жительница Сургута, Алена, стала обладательницей крупнейшего суперприза в истории онлайн-лотереи «Большая 8» – более 46 миллионов рублей. Удивительная новость пришла к ней, когда она готовила блины для своих детей. Об этом пишет РИА Новости.
Алена играла в лотерею на протяжении четырех месяцев и уже успела выиграть небольшие суммы. Однако, когда она проверила результаты последнего тиража, то сначала не осознала масштаб своего выигрыша, приняв сумму за 46 тысяч рублей.
Победительница уже знает, как потратит свои деньги. По ее словам, семья купит дом. Они заведут животных, о которых мечтают дети.
Перед этим стало известно, что жительница ХМАО стала победительницей лотереи в новогоднюю ночь. Ей посчастливилось выиграть довольно крупную сумму.
Ранее один миллион рублей выиграл в лотерею житель Долгопрудного, счастливый билет он купил в местном отделении «Почты России». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова