Златоустов день 9 февраля: что нужно делать, чтобы не столкнуться с изменой и сохранить здоровье

В 2024 году татарстанские семьи чаще всего тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда РТ в беседе с «Татар-информом». Как отмечается, 16 тысяч семей потратили маткапитал на эти цели в прошлом году.