Златоустов день 9 февраля: что нужно делать, чтобы не столкнуться с изменой и сохранить здоровье

Фото: iStock/fordeno
В 2025 году 9 февраля отмечается народный праздник — Златоустов день. В соответствии с церковным календарём, православные христиане вспоминают в это день святителя, архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Церковь Иоанна Златоуста в Ярославской области (Фото: iStock/siete_vidas)
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, — один из трех великих святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника. Его отец умер, когда Иоанн был еще младенцем, и мать воспитывала его одна. Иоанн получил хорошее образование и рано начал изучать Священное Писание.
В 367 году его крестил епископ Мелетий, который стал для него духовным наставником. После смерти матери Иоанн стал монахом и посвятил себя молитве и изучению Бога. Хотя его считали достойным епископом, он скромно отказался от этой должности. В это время он написал важные богословские труды.
Иоанн стал известным проповедником, получив прозвище «Златоуст» за свои красноречивые проповеди. Он много времени уделял помощи бедным, и при нем церковь в Антиохии поддерживала тысячи нуждающихся. Святой также активно занимался миссионерской деятельностью, что способствовало распространению христианства в различных регионах.
В 404 году Иоанн Златоуст подвергся гонениям со стороны императрицы Евдоксии. Святителя сослали в ссылку. В ту же ночь, после того как святитель покинул город, в Константинополе произошло сильное землетрясение. Императрица, чья совесть была нечиста, очень испугалась. В глубине души она подумала, что это знак свыше, посланный ей и городу за её неправедные поступки, и вернула святого обратно.
А спустя 2 месяца из-за доносов Иоанна Златоуста окончательно удалили из столицы в Армению. После этого пожар обратил в пепел здание сената. Затем последовали разрушительные набеги варваров. И, наконец, в октябре 404 года, в муках, при родах, скончалась сама императрица Евдокия.
Когда святой Иоанн был в Армении, он помогал своим духовным детям. Он писал письма епископам из Азии, Африки и Европы, а также своим друзьям в Константинополе. В письмах он утешал и поддерживал своих сторонников.
Зимой 406 года святой заболел и не мог ходить. Но его враги не оставляли его в покое. Из столицы пришёл приказ перевести его в город Питнус (Пицунду, в Абхазии).
Святой, который был очень болен, с конвоем три месяца шёл в дождь и жару. В Команах он потерял силы. У склепа святого Василиска Иоанн увидел мученика. Мученик сказал: «Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе». Святой причастился и сказал: «Слава Богу за всё!» — и умер 14 сентября 407 года.
В православной церкви есть три праздника, посвящённых Иоанну Златоусту. Они отмечаются 26 ноября (день памяти святителя), 27 сентября (день представления Иоанна Златоуста) и 9 февраля (перенесение мощей святителя).
Фото: iStock/Viktoriya Telminova
1. В этот день можно обратиться за помощью к святому Иоанну Златоусту. Просить его о поддержке в обучении, освоении грамоты и обретении духовной силы.
2. Зажечь свечу и установить её в центральной части дома. Свеча должна гореть в течение всего дня. Согласно поверью, это обеспечит здоровье всем членам семьи на протяжении всего года, а также принесёт в дом гармонию, любовь и благополучие.
3. В этот день, согласно преданиям, ведьмы особенно сильны в своих чарах, поэтому люди старались защитить себя и своих близких. Для этого они проводили различные ритуалы и произносили специальные заклинания, чтобы обрести удачу и и защитить родных.
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История праздника
Церковь Иоанна Златоуста в Ярославской области (Фото: iStock/siete_vidas)
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, — один из трех великих святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника. Его отец умер, когда Иоанн был еще младенцем, и мать воспитывала его одна. Иоанн получил хорошее образование и рано начал изучать Священное Писание.
В 367 году его крестил епископ Мелетий, который стал для него духовным наставником. После смерти матери Иоанн стал монахом и посвятил себя молитве и изучению Бога. Хотя его считали достойным епископом, он скромно отказался от этой должности. В это время он написал важные богословские труды.
Иоанн стал известным проповедником, получив прозвище «Златоуст» за свои красноречивые проповеди. Он много времени уделял помощи бедным, и при нем церковь в Антиохии поддерживала тысячи нуждающихся. Святой также активно занимался миссионерской деятельностью, что способствовало распространению христианства в различных регионах.
В 404 году Иоанн Златоуст подвергся гонениям со стороны императрицы Евдоксии. Святителя сослали в ссылку. В ту же ночь, после того как святитель покинул город, в Константинополе произошло сильное землетрясение. Императрица, чья совесть была нечиста, очень испугалась. В глубине души она подумала, что это знак свыше, посланный ей и городу за её неправедные поступки, и вернула святого обратно.
А спустя 2 месяца из-за доносов Иоанна Златоуста окончательно удалили из столицы в Армению. После этого пожар обратил в пепел здание сената. Затем последовали разрушительные набеги варваров. И, наконец, в октябре 404 года, в муках, при родах, скончалась сама императрица Евдокия.
Когда святой Иоанн был в Армении, он помогал своим духовным детям. Он писал письма епископам из Азии, Африки и Европы, а также своим друзьям в Константинополе. В письмах он утешал и поддерживал своих сторонников.
Зимой 406 года святой заболел и не мог ходить. Но его враги не оставляли его в покое. Из столицы пришёл приказ перевести его в город Питнус (Пицунду, в Абхазии).
Святой, который был очень болен, с конвоем три месяца шёл в дождь и жару. В Команах он потерял силы. У склепа святого Василиска Иоанн увидел мученика. Мученик сказал: «Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе». Святой причастился и сказал: «Слава Богу за всё!» — и умер 14 сентября 407 года.
В православной церкви есть три праздника, посвящённых Иоанну Златоусту. Они отмечаются 26 ноября (день памяти святителя), 27 сентября (день представления Иоанна Златоуста) и 9 февраля (перенесение мощей святителя).
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Приметы 9 февраля
Фото: iStock/Viktoriya Telminova
- На полях лежат пушистые, рыхлые снежные холмы — это предвестник хорошего урожая.
- Белая Луна — к холодной погоде, красноватая — к ветреной.
- Собаки валяются на снегу – к вьюге.
- Оттепель в этот день обманчива – надолго не продержится, будут еще морозы.
Что можно делать в Златоустов день
1. В этот день можно обратиться за помощью к святому Иоанну Златоусту. Просить его о поддержке в обучении, освоении грамоты и обретении духовной силы.
2. Зажечь свечу и установить её в центральной части дома. Свеча должна гореть в течение всего дня. Согласно поверью, это обеспечит здоровье всем членам семьи на протяжении всего года, а также принесёт в дом гармонию, любовь и благополучие.
3. В этот день, согласно преданиям, ведьмы особенно сильны в своих чарах, поэтому люди старались защитить себя и своих близких. Для этого они проводили различные ритуалы и произносили специальные заклинания, чтобы обрести удачу и и защитить родных.
Что нельзя делать в этот день
- Крутить на пальце кольцо — это может привести к предательству и неверности.
- Дарить и получать подарки. Считается, что в этот день это может принести неприятности и вместе с подарком в семью попадет зло.
- Использовать для топки печи сырые дрова. По поверьям, в противном случае в доме на год поселятся печали и несчастья.
- Незамужним девушкам опасно обжигаться и раниться острыми предметами. На них могут наложить венец безбрачия.
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Елена Генералова