Анна Седокова выложила откровенное фото в леопардовом бюстгальтере
Певица Анна Седокова поделилась в своих соцсетях откровенным фото в леопардовом бюстгальтере. Публикация была выложена в сторис в Instagram*.
На ней 42-летняя исполнительница делает фото напротив зеркала. На ней леопардовый бюстгальтер без бретелек и полупрозрачная кружевная юбка с высокой талией. К тому же образ дополняют солнечные очки.
«Просто немного другой стиль и настроение в Лос-Анджелесе», — подписала сторис Седокова.
Сейчас на страницу Анны подписаны порядка 5,5 миллионов человек. Звезда регулярно публикует свои фото, в том числе и в откровенном виде. Седокова последние дни находится в США и уже высказалась о своих ощущениях от Майами, откуда переехала после развода с баскетболистом Янисом Тиммой.