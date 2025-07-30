Анна Седокова выложила откровенное фото в леопардовом бюстгальтере

30 июля 2025, 11:12

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова поделилась в своих соцсетях откровенным фото в леопардовом бюстгальтере. Публикация была выложена в сторис в Instagram*.





На ней 42-летняя исполнительница делает фото напротив зеркала. На ней леопардовый бюстгальтер без бретелек и полупрозрачная кружевная юбка с высокой талией. К тому же образ дополняют солнечные очки.





«Просто немного другой стиль и настроение в Лос-Анджелесе», — подписала сторис Седокова.